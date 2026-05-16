El BCB remonta 16 puntos y se mete en la fase final

El Vítaly La Mar BCBadajoz accedió a la fase final por el ascenso a Segunda FEB tras imponerse al Colegio El Pinar por 71-68 en un partido que tuvo que levantar desde el sufrimiento. El conjunto pacense llegó a perder por 16 puntos, con el 38-54 mediado el tercer cuarto, pero reaccionó a tiempo para sellar su clasificación.

El choque comenzó igualado, con intercambio constante de canastas y una mínima ventaja visitante al cierre del primer cuarto (20-21). Después, el partido se complicó para el BCB, que vio cómo El Pinar abría brecha en el segundo tiempo hasta alcanzar su máxima renta. Aun así, el equipo pacense no se desconectó, resistió en los peores minutos y fue agarrándose al partido para llegar con vida al último parcial.

La reacción local llegó en el último cuarto. Con 48-56 al inicio del periodo decisivo y después de encajar el 50-59, el BCB respondió desde la defensa, el rebote y la línea de tiros libres. Alejandro Rodríguez, Pablo Osés y Adrián Méndez fueron importantes para sostener al equipo antes de que apareciera Ángel Mejía en los momentos clave.

Suspense final

Mejía, máximo anotador pacense con 19 puntos, firmó un triple decisivo para completar la remontada (62-61) y volvió a anotar desde el perímetro para poner el 67-63. En el tramo final, Jake Wojcik y el propio Mejía aseguraron desde el tiro libre una victoria de enorme valor. El Colegio El Pinar tuvo una última opción para forzar la prórroga, pero el triple final no entró y el triunfo se quedó en Badajoz, que seguirá peleando por el ascenso a Segunda FEB tras una noche de carácter, fe y resistencia. La Granadilla, entregada, lo celebró. Ahora ya solo queda un paso para lograr subir.