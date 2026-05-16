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Primer ascendido a LaLiga EA Sports: el Racing de Santander regresa 14 años después

El equipo verdiblanco sella su vuelta a la élite tras superar con claridad al Real Valladolid y aprovechar el desliz del Almería

El Racing celebra uno de los goles.

El Racing celebra uno de los goles. / RACING DE SANTANDER

Hugo Ferrer

València

El Racing de Santanderha conseguido el ansiado ascenso a Primera División 14 años después tras imponerse con autoridad por 4-1 al Real Valladolid en un partido decisivo. El conjunto cántabro firmó una actuación memorable ante su afición para certificar su regreso a la élite del fútbol español, culminando así una temporada de esfuerzo, regularidad y ambición que devuelve a El Sardinero el sabor de la máxima categoría, y que fue matemático después del tropiezo del Almería contra Las Palmas.

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