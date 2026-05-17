Di Giannantonio gana un GP escalofriante donde Márquez y Zarco acaban en el hospital

Tremendo. Estremecedor. Inquietante. Peligroso. El Gran Premio de Catalunya, que citó en sus gradas y tribunas a 74.890 espectadores, que vivieron una carrera triple, repleta de caídas, dolor, accidentes, viajes al Hospital General de Catalunya, Sant Cugat, heridos y, sobre todo, una jornada, un GP, que, finalmente, conquistó, de forma arrolladora, el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que tuvo a su maestro Valentino Rossi asesorándole en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

La carrera tuvo momentos espectaculares, instantes estremecedores porque nadie sabía cómo estaban dos de los pilotos que protagonizaron caídas conmomedoras, escalofriantes, el catalán Àlex Márquez (Ducati), vencedor ayer en la carrera al ‘sprint’, y el francés Johann Zarco (Honda).

En la primera carrera, el ‘Pistolas’ empotró su Ducati contra la KTM de Pedro Acosta, que, cuando circulaba a 216 kms/h., sufrió un fallo eléctrico, mecánico, repentino en su moto, que le obligó a reducir, de forma repentina y brusca, sin querer, su velocidad, no pudiendo el ‘hermanísimo’ dribla la moto del ‘tiburón de Mazarrón’, perdiendo Àlex el control de su moto, que se destrozó por el aire, dando volteretas, mientras él daba vueltas sobre la gravilla, sin chocar, afortunadamente contra el muro y las protecciones.

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Con el corazón en un puño, con una ambulancia partiendo hacia el hospital, llevando en su interior al pequeño de los Márquez Alentá, se dio la segunda salida, esta vez con 13 vueltas (una nueva ‘sprint’, pero en domingo) y, justo nada más empezar la segunda carrera, Zarco perdió el control de su Honda, en la primera curva del trazado, se estrelló contra ‘Pecco’ Bagnaia y Luca Marini, rodando por el asfalto todos y, al parecer (aún no hay nada confirmado), llevándose la peor parte el campeón francés, que podría sufrir fractura del fémur izquierdo. Zarco, también se encuentra en el centro médico de Sant Cugat.

El Gran Premio de Catalunya ha tenido tres partes, tres partes, tres salidas, 24, 13 y 12 vueltas y ha terminado con dos pilotos, con dos campeones, como Àlex Márquez y Johann Zarco en el hospital tras dos accidente estremecedores, especialmente el del 'Pistolas'.

“No era fácil volver a salir a la pista por tercera vez, la verdad”, contó ‘Digga’, que ganó su segundo GP de MotoGP en Barcelona (su primera fue en Catar-2023) tras bajarse del podio. “Después de estas carreras, deberían darnos más puntos”, comentó el mallorquín Joan Mir, segundo del GP y brillante protagonista de una Honda que está resucitando poco a poco.

“La verdad, estamos aquí para ofrecer el mejor espectáculo posible a nuestros fans, pero creo que lo de hoy ha sido excesivo, salir a correr tras sufrir un susto así, tras impactar una rueda de alguien, no sé de quien, en mi cuerpo, tal vez de la moto de Àlex (Márquez), es muy, muy, inquietante”, comentó el ganador del equipo VR46.

Mientras todos nos preguntábamos cómo estarían Àlex Márquez y Johann Zarco, se dio la salida a la tercera carrera del día, esta vez de 12 vueltas, pasándose de 24 a 13 y de 13 a 12. Y esa carrera, que parecía destinada, como la dos anteriores, a que Pedro Acosta conquistase su primer triunfo en la categoría de MotoGP, acabó provocando una nueva desilusión, desencanto y dolor para el ‘tiburón de Mazarrón’, que de líder de la prueba pasó a cuarto y, finalmente, se fue al suelo, en las tres últimas vueltas de esa imprevista e improvisada carrera GP al ‘sprint’.

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GP escalofriante

Y es que Acosta, que demostró el gran, el inmenso, el tremendo piloto que es, acabó devorado por el empuje de un resucitado Joan Mir (Honda) y un determinante, aunque aún cojo, Fermín Aldeguer (Ducati), que acabaron superándole en las dos últimas vueltas del gran premio de casa. Y, no solo eso, el japonés Ai Ogura (Aprilia) acabó derribando al murciano en la última curva del gran premio, un auténtico desastre para el ‘tiburón’.

La jornada, el domingo, este gran premio escalofriante sirvió para demostrar que el campeonato está totalmente abierto. Las Aprilia, en Barcelona, no han podido dominar ni los entrenamientos ni las carreras, ninguna ha subido al podio. Marco Bezzecchi y Jorge Martín, los dominadores del Mundial, no se han subido al podio. Cuando parecía que la firma de Noale y sus dos pilotos oficiales seguirían arrasando, las Ducati han vuelto por sus fueron y tanto Àlex Márquez como ‘Digga’ han dominado el fin de semana.

"Es hermoso, sí, estremecedor, alegre, subirse al podio cuando todavía estás renqueante de una pierna, cojeando, es muy gratificador pero, a la vez, tienes el corazón encogido pues saben que dos compañeros están en el hospital tras dos incidentes muy graves", comentó Fermín Aldeguer (Ducati), uno de los más jóvenes valores del motociclismo español y sensacional piloto del Gresini Racing Team Ducati y, por tanto, compañero del 'Pistolas'. "Todos, todos, esperamos, aunque sabemos que es difícil, que Àlex y Johann vuelvan a estar con nosotros, en Mugello, dentro de quince días.

"Yo soy un mandado, sé que aquí lo que prevalece el es 'show' y el 'show' tiene que continuar, pero yo creo que deberíamos hacer una reflexión todos juntos y pensar que, después de dos accidentes tan escalofriantes como los que hemos vivido, la moto de Àlex (Márquez), partida por la mitad, destrozándose por los aires, sin saber los demás cómo estaba Àlex y, luego, la caída de Johann (Zarco), deberíamos haber parado el gran premio" Jorge Martín — Piloto de Aprilia Racing

"Tiene razón Fermín (Aldeguer)", comentó Mir al bajarse del podio, "pues la verdad es que había que armarse de valor para salir, de nuevo, a correr, pero es nuestra profesión y tenemos que hacerlo y creo que lo hemos hecho todos con enorme profesionalidad", comentó Mir, que ha preferido salvar el podio antes que arriesgar un nuevo cero. "Antes de correr hay que caminar, antes de ganar hay que conseguir un podio y eso es lo que hemos hecho, yo, Honda y mi equipo y, sinceramente, estamos todos muy orgullosos de haberlo hecho así", señaló el campeón mallorquín, campeón de MotoGP en 2020. Mir, por cierto, anunció, el sábado, que dejaría Honda a final de temporada y, muy probablemente, sea nuevo piloto del 'team' Gresini (Ducati) en 2027 y 2028, ya con las nuevas motos de 850cc.

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"Yo soy un mandado, yo soy un empleado, yo soy un profesional, sé que aquí lo que prevalece el es 'show' y el 'show' tiene que seguir, pero yo creo que deberíamos hacer una reflexión todos juntos, pararnos un momento y pensar que, después de dos accidentes tan escalofriantes como los que hemos vivido, la moto de Àlex (Márquez), partida por la mitad, destrozándose por los aires, sin saber los demás cómo estaba Àlex y, luego, la caída de Johann (Zarco), también en el hospital, deberíamos haber parado esto, no sé, repito, es una reflexión repentina, pero deberíamos darle una vuelta a esto", soltó Jorge Martín ante el micrófono de Izaskun Ruiz, en DAZN.

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