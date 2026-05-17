'ManuGasss' ejerce de líder para someter a Celestino Vietti y llevarse su segunda victoria del curso

Manuel González, 'ManuGasss' para amigos y aficionados, logró en el Circuito de Barcelona-Catalunya una imperial victoria tras someter en Moto2 a un fortísimo Celestino Vietti, que sufrió más de lo esperado con el desgaste de los neumáticos a final de carrera. El italiano fue segundo y ambos compartieron podio con un imperial Izan Guevara, segundo en el campeonato, quien protagonizó una espectacular remontada desde la undécima plaza.

Salía como un tiro Vietti tras lograr una 'pole position' histórica el sábado, al llevarse el récord con 1:41'076. Perdía muchas posiciones el segundo clasificado, Collin Veijer, mientras que el patrón de la categoría Manuel González, que cerraba la primera fila, conseguía colocarse segundo.

Iván Ortolá ganaba una posición para ser tercero, mientras que Guevara, segundo en el campeonato, terminaba el primer giro en la quinta plaza tras protagonizar una espectacular remontada desde undécima posición.

También los pilotos del Aspar Team lograban ganar plazas. Mientras que Dani Holgado, que partía octavo, era séptimo, David Alonso conseguía ser octavo tras partir decimotercero.

La carrera comenzó a estabilizarse y tras cinco vueltas, los tres primeros seguían siendo Vietti, 'ManuGasss' y Ortolà, respectivamente. Abrían un hueco de un segundo respecto a Guevara, que continuaba empujando.

También perdían fuelle Senna Agius, sexto, y Alonso López, séptimo. Ambos habían llegado a ocupar la zona próxima al podio en los primeros giros, antes de la remontada de Guevara y Holgado.

En el giro número trece, David Alonso, el 'Parce', había perdido varias plazas para ser noveno. Parecía que en la cabeza de carrera, Manu se acercaba al italiano... pero no terminaba de engancharse a él. Recibía el piloto madrileño un aviso de 'track limits', el mismo que había recibido en la anterior carrera el líder de Moto3, Máximo Quiles. Se repetía el guión.

Tanto era así que, de hecho, repetía el del murciano. Iba recortando distancias para colocarse a 3 décimas de la victoria. Mientras, se iba al suelo Collin Veijer en una rara caída en la salida de la 8. Se le puso cuesta arriba el domingo al neerlandés, quien había logrado la cuarta primera línea en la categoría de Moto2 pero no pudo completar como hubiese querido el fin de semana.

A cuatro del final, Vietti tenía un susto en la curva 9, en la mítica subida de la Moreneta. Muy inestable la Boscoscuro, que avisaba que los neumáticos habían llegado a su límite. Al siguiente paso por meta, González conseguía adelantar en la frenada de la 1 al italiano. Mientras, Guevara superaba a Ortolà en la frenada de la 10, para ser tercero a tres segundos de los dos pilotos cabeceros.

La última vuelta comenzó con Vietti pegado al 'colín' de la moto del madrileño. Se resistía a no llevarse la primera victoria del curso. Mientras, por detrás, David Alonso conseguía remar hasta la sexta plaza y quedar una décima por detrás de su compañero Dani Holgado.

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La victoria era finalmente para Manuel González, quien es más líder con 104.5 puntos, dejando a Guevara a 18.5 puntos. Elmallorquín fue tecero tras Vietti, que se sitúa tercero en el campeonato a 31.5.