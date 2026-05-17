Sigue en directo la etapa 9 del Giro de Italia 2026: Cervia - Corno alle Scale.

La primera semana del Giro de Italia 2026 bajará el telón este domingo con una exigente novena etapa entre Cervia y Corno alle Scale, un recorrido de 184 kilómetros llamado a sacudir la clasificación general antes de la jornada de descanso. Tras dos días de máxima dureza, el pelotón afrontará una nueva cita montañosa en la que los aspirantes a la maglia rosa tendrán una oportunidad perfecta para medir fuerzas y abrir diferencias.

Aunque gran parte del trazado discurre por carreteras favorables, el desenlace concentra toda la dificultad de la jornada. La aproximación al final será un continuo desgaste antes de afrontar el encadenado decisivo: primero el puerto de Querciola, de tercera categoría, con 11,3 kilómetros al 4,3 %, y después la subida final a Corno alle Scale, un puerto de primera categoría de 10,8 kilómetros al 6,1 % que promete seleccionar definitivamente al grupo de favoritos.

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Con cerca de 2.400 metros de desnivel acumulado y una llegada en alto de gran exigencia, la etapa apunta a convertirse en uno de los primeros grandes exámenes de la carrera. Los hombres fuertes de la general estarán obligados a mostrarse antes del descanso, en una jornada que puede dejar movimientos importantes en la lucha por la maglia rosa y confirmar quiénes llegan realmente preparados para pelear por el Giro.