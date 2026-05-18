Tras su accidente en Montmeló
Álex Márquez, operado con éxito y a casa este mismo lunes
El menor de los hermanos Márquez ya ha pasado por quirófano por la fractura de clavícula izquierda que sufrió el domingo en su accidente en el GP de Catalunya
Tal como ha confirmado el Team Gresini, Álex Márquez fue intervenido anoche con éxito de una fractura de clavícula izquierda por los doctores Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán, del Hospital General de Cataluña, en Sant Cugat, donde se encuentra ingresado tras su grave accidente este domingo en el Gran Premio de Cataluña.
El piloto de Cervera impactó a gran velocidad con Pedro Acosta, cuando el piloto murciano, que lideraba la carrera tras doce vueltas, tuvo que reducir bruscamente la velocidad al detectar un fallo electrónico en su KTM. Álex, que no pudo esquivarle, salió despedido a las protecciones y sufrió lesiones serias, aunque menos graves de lo que inicialmente cabí esperar viendo la aparatosidad del accidente.
El menor de los hermanos de Cervera fue operado de urgencia para colocar una placa estabilzadora en su clavícula derecha y además precisó inmovilización cervical por una lesión en la vértebra C7, Ya llevaba collarín en la foto que él mismo colgó en sus redes sociales la tarde del domingo desde el hospital, antes de entrar en quirófano.
Lógicamente, a la espera de la evolución de ambas lesiones, todavía no hay plazos de recuperación. Según informa Gresini, esta tarde recibirá el alta hospitalaria para irse a casa.
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