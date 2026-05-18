Los pilotos piden soluciones para la peligrosa primera curva de Montmeló: "Llegamos a 300km/h sin margen de error"

Este domingo, el Circuit de Barcelona-Catalunya vivió una de esas jornadas estremecedoras que jamás se olvidan. El brutal accidente de Álex Márquez y la aparatosa caída de Johan Zarco en la reanudación tras la primera bandera roja dejaron a asistentes y habitantes del 'paddock' con el corazón en un puño. Más tarde, tras la finalización de la carrera, algunos pilotos alzaron la voz en las ruedas de prensa para pedir un replanteamiento del 'show' y de la línea de salida del trazado catalán.

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La primera de sus reivindicaciones es clara. Tras dos banderas rojas, los pilotos no se encuentran en condiciones anímicas óptimas para continuar con el espectáculo y volver a poner sus vidas en riesgo al arrancar los motores, pero la segunda de sus reivindicaciones tiene algo más de miga. Lo explicó Fabio Di Giannantonio en la rueda de prensa posterior al Gran Premio de Catalunya de este fin de semana tras conseguir la victoria de la accidentada carrera: "A la primera curva llegamos a 300km/h, en quinta velocidad, y sin margen de error". Y eso solo ocurre en el primero de los giros, cuando los más de 20 pilotos arrancan a la vez al apagarse los semáforos. En el resto de vueltas, los pilotos ya se estiran y pasan por el mismo punto en hilera, pero en la primera vuelta llegan prácticamente todos a la vez.

El impredecible comportamiento de las MotoGP con la aerodinámica y sus turbulencias sumado a la dificultad de detener la moto a esas velocidades en el espacio tan reducido que dejan el resto de motos al llegar todos a la vez al mismo punto, ha sido en algunas ocasiones crítico y ha dejado brutales accidentes como el de Zarco de este domingo cuando tras perder el control de su montura cayó al suelo y su pierna quedó enganchada en la rueda trasera de la Ducati de Pecco Bagnaia dejando una imagen cuanto menos sobrecogedora.

El desastre

"Damos un buen espectáculo llegando a la primera curva tan rápido, pero no siempre conocemos el punto de frenada perfecto; un pequeño error puede convertirse en un gran error y provocar un desastre", comentó Di Giannantonio tras la carrera. "Lo ideal, en lo que todos los pilotos estarían de acuerdo, sería salir lo más cerca posible de la primera curva para que todos puedan posicionarse", añadió. Para el piloto, una solución factible sería adelantar la salida lo máximo posible al final de la recta para evitar llegar con tanta velocidad e inercia a la primera frenada. "Llegar allí como lo hacemos ahora en quinta marcha, con toda la aerodinámica y la turbulencia, lo cambia todo. Cuando estás en medio de todo eso, la moto se comporta de forma diferente. Es una experiencia que tienes dos veces en un fin de semana, y es realmente difícil de manejar", añadió.

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Los pilotos tienen todos los viernes de Gran Premio una reunión previa en la que se tratan este tipo de cuestiones y que se convierte en el lugar perfecto para comentar este tipo de sensaciones e inseguridades que les transmiten los diferentes circuitos. Pol Espargaró, piloto de KTM y comentarista en DAZN del Mundial de Motociclismo, lo explicó precisamente en la retransmisión de este domingo tras los incidentes y aseguró que "no todos los pilotos van a estas reuniones". 'Pecco' Bagnaia fue otro de los pilotos que alzó la voz acerca de la importancia de estas reuniones y la necesidad de revisar las normativas de carrera para determinar si realmente era necesario volver a reanudar la competición tras dos banderas rojas.

[Próxima carrera]

Ya hace unos días, el italiano criticó que no es habitual que los pilotos acudan a estas reuniones. A día de hoy, solo Bagnaia, Jack Miller, del equipo Pramac, y Luca Marini, de Honda, son los únicos que acuden regularmente, según confirmó el propio piloto de Ducati. "¿Cómo puedes esperar que algo funcione si ni siquiera lo intentas? Para mí, eso es un sinsentido total. La semana pasada, en Le Mans, éramos tres, y para mí fue una reunión importante de la Comisión de Seguridad porque se añadió una norma a mitad de temporada. Creo que, si añades una norma, deberías hacerlo al final del año. Si un piloto se cae y tiene que volver al box desde el pit lane y acaba ganando 12 puntos de esa manera, pero luego recibe una sanción de ride-through en la siguiente carrera por hacer lo mismo, no es justo. Éramos tres y estábamos todos completamente de acuerdo. Dicen que no tienen tiempo, pero la realidad no es que no pase nada y no se haga nada; si fuéramos más, haríamos algo", dijo días atrás al medio especializado 'GPOne'.

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