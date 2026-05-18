Baloncesto
Shai Gilgeous-Alexander gana su segundo MVP de la NBA por delante de Jokic y Wembanyama
Es la octava temporada consecutiva en la que el MVP de la NBA es un jugador nacido fuera de Estados Unidos
EFE
El líder de los Oklahoma City Thunder, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, ganó este domingo el MVP al jugador más valioso de la NBA por segundo año consecutivo por delante del serbio Nikola Jokic y del francés Victor Wembanyama, según anunció la liga.
Es la octava temporada consecutiva en la que el MVP de la NBA es un jugador nacido fuera de Estados Unidos. Gilgeous-Alexander se convirtió en el decimosexto jugador con múltiples MVP y en el decimocuarto en hacerlo de manera consecutiva.
Gilgeous-Alexander ha promediado 31,1 puntos por partido con un 55,3 % de acierto en tiros de campo esta temporada, además de 4,3 rebotes y 6,6 asistencias.
Fue el segundo máximo anotador de la liga con 2.117 puntos solo por detrás de Luka Doncic (2.143).
Gilgeous-Alexander recibió 939 votos de un jurado de 100 votantes, 83 de los cuales le dieron la máxima puntuación. Jokic (Denver Nuggets) quedó segundo con 634 votos, Wembanyama (San Antonio Spurs) tercero con 569 y Doncic (Los Angeles Lakers) cuarto con 250.
El canadiense también había recibido el premio al jugador 'clutch' del año en la NBA, un reconocimiento que distingue al mejor en los finales apretados. Gilgeous-Alexander lideró la liga en puntos 'clutch' con 175.
Además, esta temporada rompió el récord de partidos consecutivos con 20 puntos o más que ostentaba Wilt Chamberlain con 126 desde 1963. La racha, aún en activo, de Gilgeous-Alexander asciende a 140 encuentros.
Tras liderar a Oklahoma City hacia el título de 2025 -en el que también fue elegido MVP de las Finales-, 'SGA' tiene a los Thunder de vuelta en las Finales de la Conferencia Oeste, que arrancarán este lunes frente a los Spurs de Wembanyama.
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