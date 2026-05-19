Courtois, un impacto mundial para el Extremadura

El Extremadura ha saltado a la esfera mundial en apenas 24 horas. De sobra es un club con solera y conocido en España, pero el fenómeno de Thibaut Courtois le ha dado una dimensión internacional brutal a la marca Extremadura.

Centenares de medios de todo el planeta se hacían eco este pasado lunes de la llegada del portero internacional belga al Extremadura como copropietario del club a través de su empresa NXTPLAY, que comparte con su socio Gonzalo Vila. Prestigiosos rotativos como L’Equipe en Francia o ESPN en América se hicieron eco de la noticia, además de un sinfín de diarios en Estados Unidos, Reino Unido, Itaia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Ghana o Nigeria, por mencionar algunos. Incluso la televisión pública belga prepara un reportaje en televisión de la llegada de Courtois en Almendralejo.

Al internacional belga se le vio este martes con Daniel Tafur, presidente del Extremadura, compartiendo mesa de trabajo con las camisetas del Extremadura en escena. Una imagen que representa que el portero empresario quiere estar muy pendiente de este proyecto futbolístico en Extremadura, su segunda inversión en el mundo del fútbol tras adquirir el Le Mans en Francia, al que ha subido a la máxima categoría.

“La entrada en el ecosistema NXTPLAY supone para el Extremadura un salto cualitativo en tres dimensiones claves. En el plano deportivo, el club accede a una red de scouting, análisis y desarrollo de talento pan-europea, abriendo vías de colaboración en detección de jugadores, intercambio de conocimiento técnico y planificación deportiva multiclub” ha comentado Daniel Tafur, presidente azulgrana.

Asimismo, Tafur añade que “en el plano comercial, NXTPLAY aporta su red de patrocinadores, marcas y socios estratégicos internacionales, así como capacidades de marketing, contenido y comunicación que permitirán amplificar la marca Extremadura más allá de sus fronteras tradicionales”.

Además, “en el plano de la innovación, el club se incorpora a una plataforma que está construyendo nuevos modelos en la intersección entre deporte, medios y entretenimiento, con acceso a herramientas, formatos y partners que están definiendo la próxima generación de propiedades deportivas”.

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El club publicó este martes que arranca ya la planificación de la temporada 2026-2027 en Primera Federación y que el próximo 3 de junio presentará la nueva campaña de abonados en un acto abierto que tendrá lugar en la sede de Cajalmendralejo.