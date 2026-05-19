Vingegaard cumple con discreción en una contrarreloj del Giro que vence Ganna

Jonas Vingegaard sacó provechó a una contrarreloj de 42 kilómetros que no se adaptaba, ni mucho menos, a sus características. Sin apenas repechos, con largas e interminables rectas junto al mar, no pudo pillar el jersey rosa, que quizás era el resultado esperado, aun así, recortó un tiempo de fábula al ciclista portugués Afonso Eulálio y se quedó a 27 segundos del liderato cuando no ha hecho otra cosa que iniciarse la segunda semana de competición en el Giro.

El día tuvo el resultado esperado. Fue una rotunda exhibición de Filippo Ganna, el mejor especialista que se ha apuntado al Giro y el único que puede disputarle con seriedad y números una contrarreloj clave a Remco Evenepoel, campeón olímpico y mundial de la especialidad, ausente de la ronda italiana.

De hecho, el ciclista italiano, campeón de su país, corría en otra liga, que no era la lucha por la clasificación general, de la que rehúye, porque llevaba toda la carrera preparándose para le etapa que debía ganar y quizá tenía la obligación de hacerlo. Fue el único que consiguió rodar por encima de los 54 kilómetros por hora. Inalcanzable y tres minutos mejor que Vingegaard.

Filippo Ganna, vencedor de la contrarreloj. / GIRO DE ITALIA

Las imágenes de televisión mostraban a un ciclista danés que daba la impresión de no sentirse cómodo en la contrarreloj. Es cierto que el año pasado no brilló en las dos ‘cronos’ de las dos grandes rondas por etapas que disputó, primero el Tour y luego la Vuelta. Y en la del Giro se trataba de ir recortando tiempo a los rivales y aprovechar que su máximo rival, el austríaco Felix Gall, podía fallar como así ocurrió y al que dejó a casi dos minutos de distancia en la clasificación general.

Por eso, sin brillar, con cierta discreción, con mucho sufrimiento, Vingegaard se anotó otro tanto más de cara al objetivo de ganar el Giro, aunque observó que el neerlandés Tymen Arensman puede ser ahora otro obstáculo para añadir en la lucha por la ‘maglia rosa’.

Afonso Eulálio, de líder, en el podio. / .

Si se trataba de superar un día que no se adaptaba excesivamente a sus intereses lo superó con aprobado, en una segunda semana de carrera que vivirá el sábado su día grande con una etapa corta, aunque de enorme dificultad en la montaña.

Vingegaard sabe que Eulálio sólo vive en este Giro para acumular el máximo de días vestido de rosa, que está en la típica situación que lo ha colocado, casi sin querer, entre los mejores de la general y que, posiblemente, conseguirá terminar entre los diez mejores de la prueba, tal como le ocurrió, en un caso parejo, a Juanpe López en la edición de 2022.

La clasificación de la etapa. / GIRO DE ITALIA

El sábado, al margen de lo que pueda ocurrir hasta entonces en etapas nerviosas, que pueden dar tanto un susto como servir de escenario a escapadas, Eulálio debería entregar el liderato a Vingegaard y desde allí controlar el Giro hasta Roma sin necesidad de jugarse el pellejo en los Dolomitas.

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Buena actuación del catalán David de la Cruz, 8 segundos mejor que Vingegaard y que ahora es el segundo ciclista español situado en la general, en la posición 15. También cumplió Markel (hijo de Joseba Beloki) que consiguió entrar en el ‘top ten’ de la clasificación general.