Miguel Núñez anuncia su retirada

El futbolista extremeño, Miguel Núñez, ha anunciado su retirada como profesional a sus 38 años y tras una carrera deportiva ligada al profesionalismo, con hasta cinco temporadas en Segunda División.

El jugador natural de Siruela, que acababa de cerrar una exitosa etapa de dos años en Almendralejo con dos ascensos consecutivos con el Extremadura, ha decidido poner punto y final a su carrera en un momento ideal para él, al considerar irse en un momento de máxima felicidad.

A través de una carta en redes sociales, Núñez ha querido acordarse de todos los equipos y aficionados donde ha estado jugando al fútbol. Ha tenido un recordatorio muy especial para el Albacete, el club que le permitió ascender al fútbol profesional, y muy en especial a las figuras de Catali y Julián Rubio, quienes le dieron la oportunidad de debutar en Segunda.

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Núñez es un futbolista muy respetado en el fútbol extremeño gracias a su forma de competir y su carácter solidario dentro de los vestuarios. Ha sido capitán en muchas de las plantillas en las que ha estado, incluida en su última etapa en el Extremadura, donde hace unos días declaró haber sido “muy feliz”. De hecho, no se descarta que el club pueda tenerlo entre sus planes para que forme parte del staff técnico en un futuro a corto plazo, aunque de momento se desconoce en qué puesto.