Ciclismo
Sigue en directo la etapa 10 del Giro de Italia 2026: Viareggio - Massa
Redacción
Tras el esperado día de descanso, el Giro de Italia 2026 regresa este martes con una etapa marcada en rojo para los especialistas contra el crono. La décima jornada abrirá la segunda semana de carrera con una contrarreloj individual de 42 kilómetros completamente llanos entre Viareggio y Massa, un trazado rapidísimo con apenas 50 metros de desnivel y solo 12 curvas, diseñado para que los grandes rodadores expriman toda su potencia.
Todas las miradas apuntan a Filippo Ganna, doble campeón del mundo de la disciplina y gran favorito para imponerse en una jornada que parece hecha a su medida. El italiano buscará convertir la “crono” en una exhibición ante su público, aunque no lo tendrá sencillo frente a corredores como Jonas Vingegaard, decidido a aprovechar la jornada para recortar segundos importantes en la lucha por la general.
Con el ecuador de la carrera cada vez más cerca, esta única contrarreloj del Giro puede empezar a redefinir la pelea por la Maglia Rosa. Las diferencias entre los favoritos podrían ampliarse de forma considerable en una etapa donde cada segundo contará y donde los hombres de la clasificación general deberán encontrar el equilibrio entre minimizar pérdidas y lanzar un mensaje de autoridad para lo que resta de carrera.
- La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico
- Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales
- Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces
- Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: 'Ya hemos vendido más de 100 ejemplares
- Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): 'Han ultrajado lo más sagrado que tenemos
- Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz
- San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo
- Badajoz redescubre a Manuel Terrón Albarrán, el erudito que rescató el alma árabe de la ciudad