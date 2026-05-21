Corbalán: "Hay un exceso de 'jugones' que botan 250 veces la bola y necesitan 300 bloqueos para lograr ventaja"

Juan Antonio Corbalán ha ganado 7 Copas de Europa y 12 ligas con el Real Madrid. Además se ha colgado una medalla de plata olímpica en Los Ángeles en 1984, ante los Estados Unidos de Michael Jordan. El base madrileño, que acumuló 178 partidos con la camiseta de la selección, analiza esta Final Four en EL PERIÓDICO, en la que el Real Madrid llega lastrado por las lesiones y el Valencia de Pedro Martínez puede meterse en la final después de haber conseguido derrocar al todopoderoso Panathinaikos. Para el histórico base, los valencianos son favoristos en la semifinal en Atenas por las lesiones de los pívots blancos.

-Se juega este fin de semana la Final Four de la Euroliga en Atenas con Olympiacos, Fenerbahçe, Real Madrid y Valencia. ¿Le sorprende la participación de alguno o está todo dentro de lo esperado.

-Tres de los cuatro equipos que hay estaban claramente en las quinielas. La sorpresa, que me atrevo a calificar de magnífica es el Valencia, que se ha colado merecidamente entre los grandes. Para estar en una Final Four hay que tener un gran equipo y saber aguantar la presión durante toda la temporada. Felicito al Valencia porque creo que ha hecho una labor encomiable y sostenida para estar entre los grandes. Y espero que no sea flor de un día. Además, se ha clasificado a costa de un equipo grande que era muy favorito para estar en Atenas como Panathinaikos.

-La inexperiencia puede ser un hándicap para el Valencia, que después de una gran temporada en Euroliga juega por primera vez una Final Four. ¿Cómo lo ve?

-Cuando un equipo se mantiene en lo más alto de la Euroliga y se mantiene con un tono competitivo muy bueno como lo ha hecho Valencia, además de levantar un 0-2 contra un proyecto tan ambicioso como Panathinaikos, es señal del magnífico entrenador y la plantilla que tiene. Es un equipo joven, pero no creo que esa juventud sea un hándicap. Su clasificación para semifinales ha sido una magnífica tarjeta de presentación.

-Habla entusiasmado del Valencia Basket. ¿Qué es lo que más le seduce de este equipo?

-Valencia ha demostrado que es un equipo muy vivo, capaz de correr, de jugar posicional con jugadores hábiles y determinantes, y son capaces de mantener una tensión notable bajo los aros. Además, la mayor parte de sus jugadores altos son polivalentes. Pueden jugar bajo el aro o salir a tres, cuatro o cinco metros del aro. Y creo que han defendido muy bien. Es un equipo completo. Su clasificación no es accidental, han demostrado tener resortes.

Jean Montero, en un partit del València Basket. / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

-¿Y el Real Madrid?

-Desgraciadamente para mi el Real Madrid concurre con muchas dificultades porque llega sin sus dos pívots titulares y eso es como dejar cojo de las dos piernas a un corredor de 100 metros. Los pívots son baluartes esenciales en el juego equilibrado de un equipo. Y el Real Madrid llega en su peor momento por las lesiones, lo que puede afectar anímicamente a los jugadores. Por contra el Valencia llega pletórico porque ya han conseguido un sueño. Es un equipo íntegro, con espíritu, con ganas. Se podría decir que el Valencia es favorito ante este Real Madrid por las lesiones.

-¿La presencia de alguien tan experimentado como Scariolo puede paliar ese déficit inicial del Real Madrid?

-No creo que en un torneo compitan los entrenadores. Los entrenadores deben tener la habilidad de mantener a los equipos en las mejores condiciones posibles cuando llegan estos momentos decisivos. Pero los que compiten son los jugadores. Los entrenadores no ganan títulos, colaboran para que los ganen los jugadores. Yo tuve la suerte de tener entrenadores que nos hacían mejores, pero en la celebración eran discretos.

-El Real Madrid históricamente siempre ha tenido grandes directores de juego. Desde Campazzo ahora a usted en sus tiempos pasando por jugadores como Sergio Rodríguez, Pablo Laso, Antúnez o Raúl López. ¿Cuánto de importante es un base en el baloncesto actual?

-No puede haber un gran equipo sin un buen base detrás. Es cierto que en el baloncesto de ahora estamos viendo que hay equipos que tienen la habilidad de llegar a jugar sin base, pero los partidos tienen momentos que exigen estrategias distintas y tener a alguien que controla esos momentos y sabe aplicar un determinado ritmo o estilo te da ventaja. Campazzo y Feliz son jugadores que ayudan al Real Madrid a imponer el ritmo adecuado en cada momento porque son magníficos. En estos momentos creo que hay un exceso de bases, y voy a utilizar un término de nuestro admirado Andrés Montes, 'jugones'. Esos bases que botan 250 veces la bola y necesitan 300 bloqueos para lograr la ventaja. Creo que se ha perdido la coralidad en el juego y lo convierten en un juego reiterativo. Además, en esas situaciones si el base está bien, el equipo está bien. Y si está mal, condena al equipo.

-¿Entiende que es consecuencia de la influencia de la NBA?

-Totalmente. Podemos decir que se ha impuesto un cierto modelo NBA con bases o aleros que asumen todo el protagonismo del equipo. También es cierto que vamos a pívots tirando de tres, pero eso tiene más que ver con este baloncesto pluripotencial en que los jóvenes jugadores altos tienen más técnica, más movilidad y una mayor habilidad en áreas del campo que antes eran exclusivas de los 'enanos'.

Scariolo: "Estoy satisfecho del entrenamiento que hemos hecho" / EFE

-Hablábamos de Real Madrid y Valencia, pero también aparece el Olympiacos y juega en casa. Y jugar en Atenas...

-El factor campo puede ser definitivo. Es cierto que hemos mejorado mucho en Europa respeto al comportamiento de las aficiones, pero sigue habiendo países donde hay cierta laxitud en ese aspecto con canchas en Grecia, Turquía o algunas de la antigua Yugoslavia donde el público aporta un plus de agresividad que no se suelen dan en otros sitios. Ojalá no sea así, pero creo que por eso Olympiakos sale con cierta ventaja.

-¿Ve alguna posibilidad de un triunfo español?

-Veo como una posibilidad real que haya un triunfo español y, por supuesto, me gustaría que lo lograse el Real Madrid. Pero por la forma en que llegan tendrán que aprender a jugar como un outsider. Y Valencia debe aprender a jugar con el peso del favoritismo en la semifinal. Si pasan, habrá que ver el rival que les espera luego.

-Una última, como apasionado del baloncesto, ¿hacia que jugadores se dirige su mirada cuando se sienta a ver un partido?

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-Como aficionado y como exjugador, y hablando de los equipos de la Final Four, me fascina la expresión coral del juego del Valencia. Y como base que fui y que sigo siendo cuando veo los partidos, me llaman la atención Brancou Badio y Jean Montero, dos jugadores que rayan lo sublime.

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