El ‘Sponsor Day’ y otro triunfo del Extremadura

El Extremadura celebró este jueves el ‘Sponsor Day’, su tradicional encuentro con el Club de Patrocinadores que esta vez tuvo dos emplazamientos especiales durante una intensa jornada de fútbol, relaciones, negocios y buenos momentos.

El club azulgrana realizó este encuentro con patrocinadores con una sesión cultural, empresarial y social celebrada en las Bodegas Martínez Paiva. Tras una visita cultural a la bodega, las empresas que sponsorizan al club asistieron a los retornos mediáticos de la temporada y comprobaron el inmenso crecimiento de la marca CD Extremadura durante el último año.

Todas las redes sociales del Extremadura han multiplicado su popularidad y comunidad. Algunas de ellas, como el perfil de Instagram, con más del 250% de crecimiento, por encima ya de los 18.000 seguidores y más de 30 millones de visualizaciones. El efecto Courtois también se ha notado en las últimas semanas, pero sobre todo las remontadas, la liga, el ascenso o la Copa del Rey.

Daniel Tafur, presidente del club, estuvo presente en el acto junto a otros representantes del consejo de administración. En su discurso, tuvo una mención muy especial para el CF Extremadura y la figura de Pedro Nieto, que fue invitado de honor a la jornada y escenificó la unión de la historia pasada del Extremadura con la más actual.

También estuvo en el acto, Gonzalo Vila, representante de NXTPLAY y socio de Courtois, que estuvo por primera vez representando a parte de la propiedad del Extremadura. Gonzalo comentó que están encantados con llegar al Extremadura y proporcionarles las herramientas necesarias para seguir impulsando su crecimiento.

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El Club de Patrocinadores del Extremadura ha pasado de las 60 empresas a las 104 empresas en la temporada 2025-2026. Y ahora se fija el reto de duplicarse de nuevo. La marca Extremadura está en alza. Y el club azulgrana quiere revalorizarla más. “Vamos a trabajar con la responsabilidad de un nombre, una ciudad y una región. Y que ninguna empresa dude de que vamos a representarla de la mejor manera posible”, añadió Tafur.