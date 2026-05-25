De la Fuente anuncia la lista más esperada para el Mundial 2026.

La selección española arranca este lunes 25 de mayo su camino hacia la Copa Mundial de Fútbol 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Luis de la Fuente facilitará a 12.30 horas (CEST), desde el 'Espacio Movistar' del Edificio Telefónica situado en la Gran Vía de Madrid, la convocatoria de 26 futbolistas que defenderán a la Roja en la próxima edición de la máxima competición entre combinados nacionales del mundo del fútbol.

El técnico riojano atenderá en rueda de prensa a los medios de comunicación en el mismo céntrico escenario de Madrid, donde también notificará los jugadores de apoyo que estarán con el combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak, que se jugará en el Estadio de Riazor en A Coruña el día 4 de junio. Posteriormente, España disputará un segundo compromiso amistoso contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México) el día 8 de junio. El debut de la Selección en el Mundial tendrá lugar el lunes 15 ante Cabo Verde en Atlanta. Cabe recordar que España está encuadrada en el Grupo H y se medirá en la primera fase, además de los 'tiburones azules', contra Arabia Saudí y Uruguay.

Se espera una amplia representación del FC Barcelona en la lista de la Roja para el Mundial 2026. Fermín López se perderá la cita por lesión, pero De la Fuente convocará a los fijos Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal. El genio de Rocafonda progresa adecuadamente de la lesión muscular que le ha impedido jugar con el Barça en el último mes de competición y difícilmente estará al 100% el día del debut, pero el seleccionador le esperará. También dejó entrever que Gavi "se ha ganado" su regreso al combinado. Joan Garcia y Eric Garcia se encuentran entre las principales dudas de la convocatoria.

Las principales incógnitas

Y es que, con Unai Simón y David Raya indiscutibles, Joan Garcia y Álex Remiro se disputarán la tercera plaza de la portería. En la última ventana internacional el arquero blaugrana fue el escogido y todo apunta a que repetirá. El central de Martorell, por su parte, es junto con el futbolista del Atlético Marc Pubill el defensa mejor posicionado para sumarse a una zaga en la que podrían 'caer' efectivos como Pedro Porro, Huijsen o Le Normand. Marcos Llorente, Laporte, Cubarsí, Cucurella y Alejandro Grimaldo parecen tener el sitio asegurado.

En la medular, la baja de Fermín puede abrir un abanico muy grande de alternativas. Fornals o Baena representan un perfil más asociativo que el de Ansu Fati, que serviría para suplir al onubense en caso de que De la Fuente tuviera la intención de situarlo en el costado izquierdo del ataque. Pablo Barrios tiene opciones de volver tras una temporada con muchos problemas con las lesiones, mientras que con Mikel Merino y su fractura en el pie se espera que el seleccionador actúe como con Lamine Yamal. Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Pedri y Dani Olmo, salvo sorpresa mayúscula, estarán convocados.

En ataque, todo indica que Nico Williams entrará y que tanto Yéremi Pino como Alberto Moleiro tienen opciones de hacerlo. La dupla de '9' formada por Mikel Oyarzabal y Ferran Torres podría contar con el refuerzo de un delantero más puro como Borja Iglesias y también es posible que entre en escena algún extremo con desequilibrio y uno contra uno como Víctor Muñoz.

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La concentración de la selección española para el Mundial 2026 arrancará este sábado 30 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Además de los 26 jugadores citados (aunque si alguno disputa la final de la Champions se incorporará algo más tarde), De la Fuente también contará con jugadores de apoyo que formarán parte del combinado nacional hasta el partido amistoso contra Irak.