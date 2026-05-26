Tomás Parra conquista el ‘XFC Spartan’ de Roma 2026

El luchador extremeño Tomás Parra ha vuelto a escribir una página dorada para el deporte regional tras proclamarse campeón europeo Prestige Fight del XFC Spartan Fight Roma Profesional Muay Thai 2026, uno de los eventos internacionales más destacados de esta disciplina. El director del Team Black Panthers logró el cinturón continental después de imponerse en un exigente combate disputado en la capital italiana frente a un rival de gran nivel técnico, caracterizado por su potencia y velocidad sobre el ring.

Natural de Solana de los Barros y estrechamente vinculado a Almendralejo, Parra volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del Muay Thai nacional. El combate estuvo marcado por la intensidad y la igualdad, obligando al extremeño a sacar su experiencia y capacidad táctica para terminar levantando el cinturón europeo ante el reconocimiento del público y de los participantes del campeonato internacional.

Tras lograr el título, el campeón quiso dedicar el triunfo a su familia, alumnos, amigos y seguidores, agradeciendo el apoyo recibido durante toda la competición. «Este campeonato europeo tiene un sabor muy gratificante», aseguró Parra, quien también reconoció la dificultad de competir lejos de casa y prácticamente en solitario. «No es fácil venir solo, pero ya estoy acostumbrado», afirmó el luchador, pese a coincidir en Roma con otros atletas y entrenadores españoles.

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El director del Team Black Panthers regresará en los próximos días a Extremadura para celebrar el éxito junto a su entorno más cercano y participar además en el Inter Club que se organizará en Tierra de Barros. Sin embargo, el calendario internacional apenas dará tregua. Tras un breve descanso, en septiembre competirá en Marruecos, en noviembre volverá al Mundial XFC de Roma y en diciembre afrontará un nuevo reto con la disputa de un título mundial intercontinental frente al campeón de Sudamérica.