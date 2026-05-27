Abierta la convocatoria para la séptima edición de los Premios Fundación Jóvenes y Deporte

Ya se encuentra abierta la convocatoria de los VII Premios ‘Fundación Jóvenes y Deporte’, en los que la propia Fundación, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, junto con la Dirección General de Deportes y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, seguirán reconociendo a deportistas de Extremadura en edades de formación, así como a otras personas y entidades con proyectos relacionados con el ámbito deportivo.

De nuevo, en esta séptima edición y al objeto de que den cabida a un mayor grupo de deportistas de Extremadura, se da continuidad a los Premios ‘Extremadura Impulsa’, destinados a deportistas que tengan menor edad que la mínima estipulada en las bases de la convocatoria para la modalidad ‘FJyD Talento’, estableciéndose para este apartado los menores con aquellas edades comprendidas entre los 7 y los 11 años a fecha 31 de diciembre de 2026, ambas incluidas, y que hayan conseguido resultados deportivos, significativos y de relevancia.

En cuanto al apartado ‘Talento’ de estos Premios Fundación Jóvenes y Deporte, siguen teniendo como fin recompensar la labor de aquellas personas deportistas extremeñas en edades que le lleven a competir en categorías sub-23 e inferiores (entre los 12 y los 22 años), en las que, con su esfuerzo y dedicación, hayan conseguido resultados significativos y de relevancia a nivel nacional o internacional, compatibilizando la práctica deportiva con la obtención de brillantes resultados en el ámbito académico. Así mismo, se sigue abogando por premiar la labor de aquellas personas deportistas o entidades que hayan realizado algún proyecto deportivo de carácter singular y extraordinario en base a las características del mismo, por lo que se da continuidad a la categoría de premios ‘Fundación Jóvenes y Deporte Singulares’.

Hasta la fecha, estos premios han otorgado un total de 172 galardones, de los que 120 corresponden a Premios ‘Fundación Jóvenes y Deporte Talento’, 39 a Premios ‘Fundación Jóvenes y Deporte Talento Singulares’ y 13 a Premios ‘Extremadura Impulsa’, ascendiendo a un importe total de 158.800 € de los cuales 110.800€ fueron destinados a la primera modalidad citada, 41.500 euros a la segunda de ellas y 6.500 euros a la tercera.

En cuanto a los premios propiamente dichos en esta edición, la categoría ‘Fundación Jóvenes y Deporte Talento’ repartirá de nuevo 6 premios de primera categoría (oro) de 1.500 euros, 6 premios de segunda categoría (plata) de 800 euros y 6 premios de tercera categoría (bronce) de 500 euros cada uno de ellos. Los reconocimientos del apartado Fundación Jóvenes y Deporte Singulares’, otorgarán nuevamente 2 premios por cada una de las 4 categorías establecidas (oro, plata, bronce y diploma), que recibirán, en cada caso, 1.800, 1.000, 800 y 500 euros, respectivamente. Por último, en la modalidad ‘Extremadura Impulsa’, se repartirán 6 premios de 500€ sin distinción de categoría.

Las personas candidatas deben haber logrado esos resultados o haber desarrollado sus proyectos deportivos singulares entre el 1 de noviembre de 2025 (fecha de finalización del plazo de la convocatoria de la edición anterior) y el 31 de octubre de 2026, cuando terminará este nuevo periodo de aceptación de candidaturasLos requisitos para optar a los premios pueden consultarse en el DOE del día 20 de mayo de 2026 o en la web de la FJyD (www.fundacionjd.com), donde igualmente está accesible para su descarga la documentación relativa a la convocatoria.

V Premios DUEX

Por otra parte, se encuentra igualmente abierta la convocatoria de la quinta edición de los Premios ‘DUEX-Deporte Universitario de Extremadura’ que la FJyD entrega junto a la Universidad de Extremadura y que están destinados a aquellas personas deportistas que cursen estudios universitarios en la UEX y que, con su esfuerzo y dedicación, hayan conseguido resultados deportivos, significativos y de relevancia, en competiciones oficiales de carácter nacional y/o internacional, ya sean federativas, universitarias o de ámbito profesional, compatibilizando la práctica deportiva con la obtención de resultados significativos en el ámbito acadmico universitario.

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Igualmente se valorarán los resultados deportivos conseguidos durante el periodo comprendido desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026, ambos inclusive, así como los resultados académicos obtenidos durante el último curso académico finalizado en el momento en el que se presente su candidatura. En esta edición los Premios DUEX entregarán 2 premios de primera categoría/oro de 1.500 euros cada uno, 2 premios de segunda categoría/plata de 1.000 euros, otros 2 premios de tercera categoría/bronce por valor de 750 euros por premio y 2 premios de cuarta categoría/diploma de 500, respectivamente. Toda la información sobre la convocatoria puede consultarse en https://www.fundacionjd.com/deportes/premios-duex/.n