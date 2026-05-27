Alexia se despide entre lágrimas: "Mi historia será siempre con el Barça y eso no lo cambiará nada"

Fue imposible no llorar. Alexia pisó por última vez el césped del Spotify Camp Nou como jugadora del Barça. Se despidió con honores, rodeada de todos sus trofeos y acompañada de todas aquellas personas que han marcado su trayectoria. Sus compañeras, la mayoría totalmente rotas, no podían dejar de mirar a su capitana, que se despedía de su carrera en el club. De su casa.

"Toda la temporada ha sido muy emotiva. Por todo lo que ha sucedido, por comenzar a plantearme si podía ser la última", confesó Alexia Putellas, acompañada de Marta Torné, presentadora del evento. La capitana quiso ser muy sincera. "Me he prometido abrirme en canal", confesó. Y no se dejó nada dentro, nada por decir en su adiós. "Ayer sentí un vacío gigante, me dolía mucho el corazón", confesó Alexia.

Alexia Putellas se despide del FC Barcelona, en el Camp Nou, rodeada de todos los trofeos conseguidos. Fotografía de Jordi Cotrina / Jordi Cotrina / EPC

"Es complicado porque no hay un momento en el que sientas que es el momento perfecto para irte. Son muchas cosas. Es la decisión más importante de mi vida. La exigencia que tengo conmigo misma y el rendimiento, y eso mezclado con la parte emocional, hacía que sintiera que todo lo que fuera continuar podía desdibujar todo lo que hemos creado", dijo la eterna capitana. Mantener el legado, que va más allá de títulos o trofeos. Alexia es mucho más que eso, y viéndola sentada en el césped del Camp Nou, rodeada de sus 38 trofeos, ni siquiera eso era lo más impactante.

Porque Alexia es esa deportista que ha abierto puertas, ha roto techos de cristal y ha demostrado que si que se podía soñar con ser futbolista. Y no solo ha sido eso, sino que se ha convertido en un emblema de todo el club. “No sabía cuántos títulos había ganado y conseguido. Siempre iba a por el siguiente. Me hice una promesa de que hoy abriría mi corazón. Durante muchos momentos no puedes hacerlo por el calendario y porque no quieres desequilibrarte. Seguía sintiendo que podía aportar todo eso, pero cuando lo pones en la balanza, ya no lo puedes normalizar", relató.

Al lado de Alexia se fueron sentando personas importantes para ella. El primero fue Xavi Llorens, quien fue su entrenador y la fichó de vuelta al Barça en 2012. “Quería darte las gracias porque nada de esto habría pasado si no hubieras aparecido. Sabías que estábamos en un momento difícil para la familia [el padre de Alexia iba a fallecer]. Quedamos en el bar de la esquina, nos reunimos y me dijiste: ‘Puedes marcar un antes y un después y puedes hacer cosas impresionantes. Serás un emblema del club’. Ahora pienso en aquella frase y tenías razón. Ha pasado", dijo emocionada Alexia.

Virginia Torrecilla, Melanie Serrano, Vicky Losada, Estopa ("estas para Baalón de oro", le clamaron), Hirsto Stoickov, Carles Puyol, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Raphinha, Pedri, Pere Romeu... Todos ellos aparecieron en un video donde le dirigieron unas palabras de reconocimento y cariño a la capitana.

Consiguió mantenerse entera hasta que apareció en pantalla Patri Guijarro. "Ha sido increible todo todo contigo, te vas de la mejor manera manera. Lo has dado todo pr este club. Siempre seras nuestra reina, te echaré de menos", dijo la futbolista que recogerá el relevo de la capitana en un vestario. Marta Torrejón, Irene Paredes, Joan Laporta también se sumaron al momento. “Solo te quiero agradecer y darte las gracias de todo corazón. Por todo lo que has hecho, por cada gota de sudor, por hacer felices a tantos culés, por tu compromiso, por tu forma de ser, dentro y fuera del campo. Has dado ejemplo de respeto. Eres un icono", añadio Rafa Yuste, presidente del Barça.

Emoción de sus compañeras

“He intentado hacerlo lo mejor para vosotras. Me he vaciado”, dijo entre lágrimas. “Las cosas que hemos ganado siguen ahí, os quiero muchísimo. Voy a echar de menos los entrenamientos y las hostias que nos dábamos para ser las mejores. Tenéis aquí a una persona que siempre estará a vuestro lado y para ayudaros. Mi historia sera siempre con el barça y eso no lo cambiara nada. Sé que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Seguiré mi carrera, pero lo mejor que he hecho ya ha pasado.”

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Con el futuro aún en el aire, Alexia es consciente de que todo lo que venga después del Barça será un añadido. "No se donde iré, queda todo un verano para tomar la decisión. Eso sí, segurá ligada al Barça de ahora en adelante con la expectatuva de poder vovler al club en algún momento. “Con la Fundación, abriremos una Academia del Barça y mía que impactará en 400 niñas”, dio la noticia Alexia.

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