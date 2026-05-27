Dall'Igna: "Márquez hace cosas inalcanzables para los demás pilotos"

Todos, absolutamente todos los retos, están en manos de Marc Márquez (Ducati). Es a él, a ‘Il Cannibale’, al que todo el mundo le supone una capacidad extra para conseguir lo que nadie consigue. Ahora, después de su tremenda gesta del pasado año, recuperando el título tras años de dolor, regresa al Mundial, dos semanas después de volver a operarse el hombro derecho, para intentar, eso, lo que todo el mundo considera un imposible: renovar el título mundial de MotoGP, estando a 85 puntos del líder, habiendo aún 592 puntos en juego.

Es posible que, ante semejante dificultad, muchos, en el ‘paddock’ del Mundial de motociclismo, piensen e, incluso, lo expresen, que solo el muchacho de Cervera (Lleida) tiene capacidad, fuerza física (cada vez menos, tal vez) y mental (intacta desde que sabe que ha resuelto su problema del hombro derecho) para tratar de añadir un importante e interesante aliciente al Mundial, que, en principio, domina Aprilia de la mano de sus dos pilotos oficiales, el italiano Marco Bezzecchi y el madrileño Jorge Martín.

“Yo enseguida me di cuenta de que Marc (Márquez) es el único piloto de la parrilla capaz de hacer cosas inalcanzables para todos los demás, eso lo vi en cuanto lo tuve en el equipo”, acaba de declarar el ingeniero y gurú de Ducati Lenova, Gigi Dall’Igna, en una apareción en el Eataly Milano Smeraldo, de Milan.

Ducati necesita, más que nunca, al mejor Marc Márquez. / ALEJANDRO CERESUELA

"En cuanto llegó al equipo, me di cuenta de que tenía unas habilidades excepcionales, que podía hacer cosas a las que nadie más podía acceder, logros inalcanzables para los demás, que también son buenísimos pilotos. Y debo reconocer que descubrí a una persona fantástica, que te emociona, que sabe cómo motivar a todo el mundo y que nunca culpa a nadie. Es alguien de quien se puede aprender muchísimo", alabó Dall’igna.

Es evidente que Ducati necesita, ahora más que nunca, a Marc Márquez. Todo parece indicar que su antiguo campeón y compañero de MM93, el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, ya parece tener la cabeza en Aprilia, su próximo equipo; todo parece indicar que Àlex Márquez (Ducati Gresini) reforzará la estructura de KTM el año que viene, al igual, dicen, que el tercer hombre, el italiano Fabio Di Giannantonio, que abandonará el equipo satélite de Borgo Panigale ‘VR46’. Toda Ducati está en manos de Marc Márquez y, después, en manos del velocísimo Pedro Acosta.

"La gesta del año pasado de Marc Márquez fue increíble, es por eso que muchos pensamos que, ahora, el único que puede conseguir una remontada como la que necesita para ser campeón, es él y solo él, aunque cada vez que vuelves de una lesión es más difícil". Kevin Schwantz — Piloto norteamericano y campeón del mundo en 1993

El regreso, este fin de semana, en el velocísimo trazado de Mugello, donde, al final de su curiosa y variada recta se superan los 350 kilómetros hora, ha llamado la atención de todo el Mundial. Por ejemplo, el norteamericano Kevin Schwantz, un auténtico mito, un campeón (1993, con Suzuki Pepsi Cola) popularísimo, gran admirador del mayor de los Márquez, acaba de reconocer en gpone.com que “tengo muchas ganas de ver cómo se encuentra Marc en realidad, pues cada vez que regresar de una lesión es siempre una dificultad añadido, aunque eñe ha vuelto de tantas…”

Schwantz, como muchas otras leyendas del motociclismo sigue mostrando su admiración por la gesta protagonizada, el año pasado, por Márquez. “Fue increíble, ciertamente, ver a Marc regresar, el pasado año, después de varios años de sufrimiento y ganar con la facilidad que lo hizo el título. ¿Repetirá algo así?, quién sabe, pero es evidente que si alguien puede lograr es él”.

Ni que decir tiene que la vuelta de Marc Márquez a la competición después de superar su última lesión, perdón, sus dos última lesiones pues también le han operado el pie derecho, ha abierto el archivo de las remontadas. Hay, por ejemplo, quien recuerda que Bagnaia conquistó el título, en 2022, remontándole al francés Fabio Quartararo, 91 puntos en los últimos 10 grandes premios, pues entonces no habían carreras al ‘sprint’ los sábados.

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El piloto italiano salió de Alemania, en octava posición, a 91 puntos del ‘Diablo’ y en Holanda, Gran Bretaña, Austria, San Marino, Aragón, Japón, Tailandia, Australia, Malasia y Valencia, no solo le remontó al francés esos 91 puntos sino que acabó siendo campeón con 17 puntos más que el piloto de Yamaha.

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