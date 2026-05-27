«El dinero no lo es todo en el fútbol»

El Coria está a 90 minutos de alcanzar la Primera Federación. El 3-0 logrado ante el Real Oviedo Vetusta en La Isla el pasado fin de semana ha disparado por todo lo alto la ilusión de una localidad que sueña más que nunca con ver a su equipo entre los 60 mejores clubes del fútbol español. Alfonso Gutiérrez, director deportivo del club cauriense, apela a la prudencia antes de la vuelta, aunque admite que el club está ante el momento «más importante y bonito» de su etapa en la entidad celeste.

Después del 3-0 al Oviedo Vetusta, ¿ha imaginado ya al Coria en Primera Federación?

Soy bastante cauto. Me gusta que las cosas vengan por sí solas, no hacer nada artificial. Es verdad que he soñado con momentos buenos, con celebrar algo bonito en el Tartiere, pero también he pensado en el posible escenario malo, en que podamos volver de Oviedo sin nada. Eso nos obliga a trabajar bien durante la semana, con humildad, para llegar preparados a cualquier escenario.

Cómo se gestiona esa mezcla de ilusión y prudencia?

Tengo que ser el más prudente. Cuando todo el mundo estaba con esa euforia de la victoria, yo era el perro malo que decía que quedaban 90 minutos. Si nosotros hemos sido capaces de marcar tres goles en un partido, ellos también pueden hacerlo. No quiero que nadie lleve un exceso de confianza a Oviedo. Tenemos que ir preparados, ser humildes y salir a por el partido desde el minuto uno.

Gutiérrez, a la izquierda de la imagen, junto al cuerpo técnico del Coria. / CD Coria

¿Es el momento más importante de su etapa como director deportivo?

Sin duda. Llevo tres años y no hay que restarle valor al primer ascenso a Segunda RFEF, pero esto no tiene nada que ver. Ahora nos jugamos un ascenso a Primera Federación, meter a una población de 12.000 habitantes entre los 60 mejores equipos de España. Es el momento más importante y más bonito de mi carrera.

En un club con menos presupuesto, ¿qué pesa más al fichar?

No somos de los presupuestos más altos; seguramente estamos entre los tres más bajos del grupo. Pero queríamos demostrar que el dinero no lo es todo. Con humildad, hambre y ambición se pueden hacer buenas cosas. Mi objetivo es firmar talento joven, gente con hambre y que venga a demostrar que quiere ser futbolista.

¿Qué debe tener un jugador para encajar en el Coria?

Lo primero es que los informes personales sean buenos. Antes de fichar hablo con directores deportivos, entrenadores y compañeros que lo hayan tenido. Nos basamos en formar grandes grupos de personas por encima de grandes grupos de jugadores. Mis vestuarios tienen que ser familias, porque esa es la identidad del club. Luego tienen que ser buenos futbolistas, tener hambre y ambición. No quiero a nadie que venga a retirarse al Coria.

¿Qué importancia tiene Rai Rosa en este proyecto?

Rai es para mí la persona más importante de la historia del club y el entrenador más importante de la historia del club. Es mi mano derecha y quien más me ayuda a crecer. A nivel humano es un líder de vestuario: sabe apretar al jugador en los momentos difíciles y poner calma en los buenos. Como entrenador es bestial. Con plantillas limitadas siempre consigue grandes hitos. Espero que nuestro periplo juntos dure muchos años.

Complete la frase: «Si el Coria asciende, será porque…»

Por el trabajo de la junta directiva, por lo que viene demostrando desde hace 12 años. Pero también por la humildad de este grupo de trabajo, del cuerpo técnico y de la plantilla desde el minuto uno, y por el hambre y la ambición que tiene.