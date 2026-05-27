Ciclismo
Giro de Italia, 17ª etapa: Cassano d'Adda - Andalo, en directo
Redacción
El Giro de Italia disputa hoy la decimoséptima etapa, entre Cassano d'Adda y Andalo, de 202 kilómetros, una jornada de media montaña con el principal aliciente a 11 km de la llegada, con el ascenso a Andalo Lever, un alto de tercera categoría, con 8 kilómetros de longitud al 3,6% de denivel medio.
La meta se encuentra después de una subida de 2,3 kilómetros al 6,8 por ciento de media. Una buena ocasión para la fuga o los rematadores.
- La Policía Nacional investiga el origen de un lanzagranadas usado intervenido en Badajoz
- La Policía Nacional vincula al detenido en el Guadiana con los episodios violentos por ajustes de cuentas en Badajoz
- Detenido tras lanzarse al Guadiana cuando huía de la policía en Badajoz
- Dream Planet revoluciona el ocio en Badajoz: 'Vienes aquí y no quieres ni salir
- Dos policías nacionales resultan heridos tras chocar contra un bar durante una persecución en Badajoz
- Badajoz se prepara para el Día de las Fuerzas Armadas con una retreta militar, el izado de bandera y exposición de vehículos
- Un incendio calcina dos vehículos en la barriada de San Roque en Badajoz
- ¿Peligran los fuegos artificiales de la Feria de San Juan de Badajoz?