El Moralo recupera a Robinho, su máximo goleador, ante al Badajoz

El potencial ofensivo del Moralo se mantiene intacto de cara al choque de ida de la eliminatoria del ‘playoff’ extremeño por el ascenso a Segunda Federación ante el Badajoz. Al menos por lo que respecta a la expulsión de su goleador el sábado pasado, ya que el Juez de Disciplina ha dejado sin efecto la tarjeta roja que vio Robinho en el partido contra el Azuaga.

El Moralo presentó un recurso apoyado en imágenes, en el que indicaba que «los hechos reflejados en el acta no son ciertos». El Juez de Disciplina, tras aclarar en principio «el valor probatorio de las actas arbitrales... salvo error material manifiesto», afirma que «tras ver las imágenes es notorio que se demuestra un error manifiesto en el acta arbitral» y decide dejar sin sanción disciplinaria la expulsión de Robinho.

El hecho tuvo lugar en el minuto 41 del partido Moralo-Azuaga. Mientras era atendido un futbolista local, el azuagueño Erik Aguado cayó al suelo cuando estaba junto a Robinho sin que pueda apreciarse en las imágenes que hubiera ningún tipo de agresión. El árbitro Novella Navalón le expulsó con tarjeta roja directa. Así, el Moralo jugó más de medio partido con uno menos, algo que pudo ser decisivo por la igualdad de su eliminatoria contra el Azuaga. Los de Navalmoral finalmente hicieron buena la victoria de la ida por 0-1 ya que en la vuelta no se movió el marcador.

Con su recurso previo a la sanción, la directiva del club de Navalmoral ha conseguido «recuperar» a su máximo goleador. Robinho ha marcado 13 goles esta temporada y podrá ser alineado este fin de semana.

Venta anticipada

Los esfuerzos de la directiva morala, que preside Horacio López, se centran ahora en la preparación del partido de ida. Ya están a la venta las entradas para el Moralo-Badajoz, que se jugará este domingo a las 19.00 horas en el Municipal Óliver Torres. Se ha establecido una entrada general de 15 euros (6 euros de 10 a 18 años) que en venta anticipada cuesta 13. Los abonados del Moralo pagarán 6 euros y podrán comprar otra entrada más para un acompañante al mismo precio. El club de Navalmoral ha enviado 600 entradas al Badajoz.

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