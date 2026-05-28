Diego Díaz renueva de forma oficial con el Extremadura

Prácticamente nadie dudaba de su continuidad, pero el Extremadura lo dejó claro este jueves. Diego Díaz, conocido como Dieguito, ya está oficialmente como renovado en el club azulgrana.

El club anunció la continuidad del jugador de Solana de los Barros que ha tenido una importancia capital para el ascenso del Extremadura en Primera Federación. Dieguito ha marcado 15 goles y ha repartido siete asistencias, siendo el futbolista más influyente en ataque de su equipo en toda la temporada. De hecho, con 15 goles, ha sido el máximo goleador del grupo cuarto de Segunda Federación. Y todo ello sin ser un delantero centro natural.

Para Diego, el Extremadura, era prioridad y única opción. El futbolista aceptó regresar al Francisco de la Hera hace dos temporadas, precisamente, para llegar a este escalón. Como mínimo. «Yo siempre he dejado claro que quiero estar en el Extremadura. Esta es mi casa y así lo sentí cuando decidí regresar hace dos temporadas. Lo que hemos vivido ha sido espectacular y ahora queremos ir a por más», comenta el jugador.

Dieguito es, además, uno de los jugadores más aclamados por la grada. Su capacidad para destruir rivales en el uno contra uno, su habilidad para el desborde en banda y su gran olfato de gol, tanto en jugada personal como en disparos desde larga distancia, faltas incluidas, le hacen ser absolutamente diferencial.

No obstante, el Extremadura volverá a la carga al mercado para buscar extremos. La dirección deportiva quiere velocidad, es decir, el factor que le ha podido faltar al conjunto de Rocha en esta posición del campo.

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De otro lado, el Extremadura ya tiene fechas para comenzar la pretemporada de forma oficial. Será el 13 de julio cuando se desarrollen las primeras pruebas médicas para estar ya ejercitándose en campo a mediados de esa semana.