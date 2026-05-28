Márquez recibe un permiso provisional solo para probarse mañana en Mugello

El catalán Marc Márquez (Ducati), de 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo y que perseguirá, este fin de semana, en el rapidísimo trazado de Mugello, durante el Gran Premio de Italia, su victoria nº 100, que se le resiste desde que se proclamó, el pasado año, en Motegi (Japón), flamante campeón del mundo de MotoGP, llegó ayer al trazado de la preciosa región de la Toscana para intentar volver a subirse a su Ducati 'Desmosedici' y reemprender el vuelo hacia una nueva gesta, ya que, en estos momentos, se encuentra a 85 puntos del líder del Mundial de MotoGP, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), a falta de 592 puntos en juego.

De nuevo, el mundo del 'paddock' ha mostrado su sorpresa por la rapidísima y sorprendente recuperación de 'Il Cannibale', que, el pasado 10 de mayo, es decir, hace ahora 18 días, fue intervenido, en una doble operación, por el equipo del doctor Samuel Antuña, del Hospital Ruber Internacional, de Madrid, en su hombro derecho, donde le sacaron dos tornillos y una plaquita que flotaban en su hombro y apretaban el nervio radial en posición de MotoGP y también fijaron, con otra plaquita, la fractura sufrida, en Le Mans, en el quinto metatarsiano de su pie derecho.

Marc Márquez participará, mañana, en el primer ensayo del GP de Italia, en Mugello, a los mandos de su Ducati y, posteriormente, volverá a ser revisado por los doctores, que, sin duda, le otorgarán el OK definitivo.

Ante la sorpresa general y, sobre todo, tratándose de un circuito tan veloz donde un error se paga con caídas espectaculares y grandes revolcones por la grava, el mayor de los Márquez Alentá se ha presentado en Mugello para ser reconocido, hoy, por los doctores del Mundial, que han decidido, de momento, que está OK (en el argot del Mundial se llama 'fit', apto) para probarse en el primer ensayo de mañana (10.45 horas, DAZN). Según ha podido saber El Periódico, el equipo médico de Mugello, que dirige desde hace muchos años el prestigioso doctor Remo Barbagli, ñe acaba de ver el visto bueno a Márquez, pero solo de forma provisional. Es decir, el denominado 'fit to review', es decir, apto revisable.

Eso significa que Márquez podrá subirse mañana a la Ducati nº 93 del equipo Lenovo Ducati y se someterá a prueba, a partir de las 10.45 horas de la mañana (DAZN). Es evidente que, durante el entrenamiento de mañana, el doctor Ángel Charte, máximo responsable médico del Mundial y el auténtico ángel de la guarda del centenar de pilotos que compiten en el campeonato de las tres categorías, estará pendiente, desde el mismo 'boxe' del equipo de la factoría de Borgo Panigale, de las evoluciones del nueve veces campeón del mundo. Todo parece indicar que Márquez contará, poco antes del mediodía, es decir, antes de la segunda sesión (15.00 horas, DAZN), del visto bueno absoluto para competir en Mugello y tratar, en los próximos meses, de acercarse a la cabeza del campeonato.

"Me han dado el OK para que, de momento, me pruebe mañana en el primer ensayo y eso ya me produce una gran alegría. He venido aquí a tener, de nuevo, las sensaciones que tienes cuando pilotas una MotoGP. Y, en ese sentido, me siento muy contento. No me pongo objetivo alguno, solo probarme". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

"Estoy muy contento de estar aquí, de nuevo, para intentar competir y volver a tener las sensaciones que uno experimenta cuando pilota una MotoGP", comentó Márquez a El Periódico, a la salida del hospital del circuito de Mugello. "Todo va por buen camino, pero tenemos que ser muy cautos. Vamos a probarnos, poco a poco, y ver cómo nos sentimos en la pista, manejando, de nuevo, una MotoGP y comprobar, ese es mi primer deseo y la razón de que haya venido aquí, si han desaparecido los dolores que sufría en mi hombro derecho cuando pilotaba una MotoGP".

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Márquez, evidentemente, ha comentado que no tiene objetivo alguno este fin de semana "que no sea saber, comprobar, experimentar si tanto las operaciones que me hicieron hace 18 días, especialmente, el repaso en el hombro derecho, han surtido efecto y, realmente, me siento con más fuerzas para, de momento, pilotar, veremos si, luego, podemos presentar batalla". Pese a todo, pese a la sonrisa que mostró a la salida del hospital "seguimos en fase de recuperación".

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