El Barça anuncia el fichaje de Anthony Gordon: hoy mismo tendrá lugar la presentación

Le había costado un eternidad al FC Barcelona fijarse en el mercado futbolístico inglés y, de repente, dos seguidos. Un año Marcus Rashford y ahora Anthony Gordon, quienes no tienen pinta de que vayan a coincidir en la plantilla azulgrana. Gordon ya es jugador del Barça después de que este jueves viajara hasta la capital catalana junto a sus representantes y firmara un contrato por cinco temporadas. Este viernes al mediodía firmará su contrato en el despacho presidencial (13 horas), se dará carácter oficial a su alistamiento y se procederá a su presentación ante los medios (13.30 horas).

Gordon, de 25 años, pasó previamente por una revisión médica en el Hospital de Barcelona a cargo del doctor Ricard Pruna nada más aterrizar en el aeropuerto de El Prat en un vuelo privado. Mientras, sus agentes, Will Salthouse y Adam Dugdale, acudieron a las oficinas del club para rubricar un acuerdo resuelto con una insólita rapidez. Por la noche brindaron en uno de los restaurantes habituales de altos precios con una cena con Deco, el director deportivo, su mano derecha Bojan Krkic y Alejandro Echevarría, el hombre con mando en plaza y sin cargo alguno.

Anthony Gordon, en el último partido del Newcastle ante el West Ham, en St James' Park. / ANDY BUCHANAN / AFP

El Barça y el Newcastle United cerraron la operación por 70 millones de euros fijos y unos 10 en variables, aunque el comunicado azulgrana no concreta las cifras. Deco cerró el fichaje con un viaje exprés a Londres junto a Bojan a principios de semana. Ahora puede dedicarse a intentar el asalto sobre Julián Álvarez, que no se prevé tan veloz. En esencia porque el Atlético de Madrid dice que no está en venta, que cabe interpretar como la manera de ponerse fuerte en la negociación.

El límite salarial

Antes de que empiece el Mundial Deco desea resolver los refuerzos fundamentales para la plantilla. Como Gordon puede jugar tanto en la banda izquierda como de delantero centro, su incorporación debería rebajar la presión acerca de cualquier otra negociación. Pero no es el caso, porque el club aprieta también para la contratación del argentino del Atlético y quizá la de Bernardo Silva, cuyo representante es Jorge Mendes, el amigo de Joan Laporta. Como se sabe, Silva está libre tras acabar su etapa en el Manchester City. Parece un lujo innecesario. Hansi Flick tendrá la última palabra.

Julián Álvarez y Dani Olmo en el Barça-Atlético de Champions. / Irina R. Hipolito / AFP7

Falta ver ver cómo todos estos nombres encajarían en el límite salarial, fuente de fuertes quebraderos de cabeza durante todo el mandato de Laporta. Según el Barça, no habría problema con la ficha del delantero inglés. Cabe imaginar que estaría previsto encajar también el sueldo de Julián Álvarez. La desaparición del sueldazo de Robert Lewandowski, la ampliación de la amortización del contrato de Frenkie de Jong, la posible venta de Ansu Fati al Mónaco, el incremento de ingresos con la ampliación de la tercera gradería y los palcos VIP y quien sabe si el traspaso de algún jugador relevante.

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Con el jugador argentino está todo pactado tras la reunión de los máximos responsables del club con los agentes del futbolista del miércoles. Es una operación muy cara, de no menos de 100 millones. Una vuelta al pasado de los grandes desembolsos no tan lejano. El Arsenal y el PSG están a la espera.

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