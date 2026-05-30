WORLD CLIMBING SERIES COMUNIDAD DE MADRID 2026
Guillermo Peinado competirá por las medallas en la final de búlder de Alcobendas
El escalador madrileñ ha logrado la sexta posición y accederá a la final de la World Climbing Series Comunidad de Madrid
Héctor González
El escalador madrileño, uno de los dos españoles que peleaban este sábado por un pase a la final de búlder masculina de la World Climbing Series Comunidad de Madrid tendrá la oportunidad de pelear por las medallas en la final de esta tarde. Tras sumar 68,6 puntos en el muro, Guillermo Peinado se ha clasificado en sexta posición.
Tendrá que verse las caras con el protagonista por derecho propio de la jornada, el estadounidense Colin Duffy, líder absoluto de la clasificación con 84,6 puntos. Completan los ocho clasificados pra la final el francés Samuel Richard, los japoneses Sorato Anraku y Keita Dohi; el británico Dayan Akhtar, el canadiense Oscar Baudrand y el coreano Dohyun Lee.
Menos suerte ha tenido el otro representante español de la semifinal, Manuel Antonio Pastor, que ha quedado el último con menos de 20 puntos (19,9) y tan solo dos de las cuatro pruebas completadas.
- Otro detenido en Badajoz perteneciente a uno de los clanes enfrentados tras escucharse detonaciones en Tres Arroyos
- Badajoz se prepara para el Día de las Fuerzas Armadas con una retreta militar, el izado de bandera y exposición de vehículos
- Una persona fallecida y otra herida grave en un accidente en la carretera de Campomayor en Badajoz
- A pie de calle | Las Vaguadas, el barrio residencial más exclusivo de Badajoz
- Dos detenidos en Badajoz por conducción temeraria y resistencia tras una persecución por las calles del centro
- Teresa Muñoz, de Novelda (Badajoz), se salva de morir ahogada en Isla Cristina: 'No tenía fuerzas para salir
- Dos detenidos en una operación antidroga en Higuera de Vargas en Badajoz
- Taberna Terrón de Badajoz, premiado como el mejor bar de Extremadura