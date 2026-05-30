Guillermo Peinado: "Se han cumplido las expectativas finales, pero tengo hambre de podio"

El escalador madrileño Guillermo Peinado recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA tras competir en la gran final de la modalidad de boulder que ha tenido lugar este sábado en la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 que se celebra durante estos días en Alcobendas.

P: Bueno Guillermo has llegado hasta la final, tras haberte clasificado en la ronda de semifinales con la sexta mejor puntuación, y has conseguido un sexto puesto en la final ¿cómo te sientes?

R: Estoy muy contento, la verdad, hemos mantenido el puesto. El resultado ahora mismo es totalmente secundario. Hemos disfrutado muchísimo, he aprendido bastantes cosas para las siguientes y hemos hecho un buen trabajo esta pretemporada y todavía queda mucho. Estoy muy contento de haber podido competir aquí en casa con toda mi gente y a seguir mejorando.

P: ¿Qué expectativas tenías que se han cumplido y cuáles no de esta competición?

R: Nunca había pasado finales así que siempre tenía ahí las finales que quería pasarlas y se han cumplido esas expectativas de finales. Haber hecho podio hubiese sido malo yo creo porque ahora tengo hambre de hacer podio para la siguiente, ya no me he saltado tres escalones, así que el siguiente podio.

P:¿Qué sientes que podrías mejorar de cara a siguientes competiciones?

R: Creo que tengo mucha experiencia todavía por coger, aprender a competir mucho mejor, a gestionar un poco mejor cada bloque y aspectos más técnicos, pues siempre hay que mejorar.

P: ¿Cómo te has sentido durante estas jornadas de competición, precisamente aquí en Madrid y en Alcobendas, un sitio donde tú has empezado tu andadura en la escalada? ¿Qué significa para ti competir en casa, en España también?

R: Pues el año pasado ya competí y fue una locura poder tener aquí a mis abuelos, a mi familia, a mis amigos, viéndome, animándome, pues es lo mejor que me puede pasar, la verdad. Así que nada, a ver si el año que viene se repite y volvemos a ver.

P: ¿Cómo has sentido el nivel competitivo de esta prueba?

R: Pues muy parecido a las demás, las clasificatorias siempre son muy complicadas, las semifinales también han sido duras y nunca había pasado a las finales, así que para mí es algo nuevo, muy bien.

P: ¿Y qué ha significado para ti poder competir y seguramente compartir esta experiencia con compañeros de diversas partes del mundo?

R: Mola mucho porque al final la escalada compites contra ti mismo, contra superar tus límites, contra hacer el bloque, entonces al final todos nos ayudamos mucho y mola mucho ese compañerismo, esa amistad.

P: ¿Qué creéis que aprendéis los unos de los otros?

R: Como el estilo es muy diferente entre todos los países, pues al final aprendemos unos de otros, por ejemplo en Japón son muy físicos, muy explosivos, en Europa somos un poquito más técnicos, así que creo que nos compaginamos todos muy bien.

P: ¿Y cuáles son tus próximas metas a corto o largo plazo?

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R: Seguir cogiendo experiencias, seguir dándole caña en el circuito de Copa del Mundo, y el miércoles ya nos vamos a Praga, así que muy contento.