El Vítaly La Mar BCB remonta y Badajoz es de Segunda FEB

81 - PUJOL MOLLERUSSA: Ríos (24), Sarrate (9), Vieytes (22), Elvira (5), Nguba (4), -cinco inicial- Stümer (0), Ndour (0), Ibáez (0), Wright (5), Vinós (0), Duch (12), Riu (0). 83 - VÍTALY LA MAR BCBADAJOZ: Mejía (19), Vázquez (3), Wojcik (16), Ruslan (2), Méndez (3), Díaz (4) -cinco inicial- Shariff (14), Osés (5), Nielsen (6), Cuadra (0), Paredes (4), Nguba (4), Leiro (7). MARCADOR POR CUARTOS: 24-21, 49-39 (descanso), 67-60 y 81-83 (final). ÁRBITROS: Cóndor Benítez y Del Baño Milán. Sin eliminados. INCIDENCIAS: Tercera jornada de la fase de ascenso a Segunda FEB. 4.000 espectadores en el pabellón de La Granadilla.

El Vítaly La Mar BCBadajoz cumplió su ansiado objetivo y será equipo de Segunda FEB la próxima temporada. El conjunto pacense se impuso al Pujol Mollerussa por 81-83 en la última jornada de la Fase Final, en un partido de infarto que se decidió gracias a una canasta de David Mejía a 2,6 segundos.

La igualdad fue la tónica imperante durante el primer cuarto. Aunque el BCB siempre fue por detrás en el electrónico, el equipo de Pablo Cuevas mantuvo la presión sobre su rival, hasta que un triple de Duch en los últimos segundos puso el 24-21 con el que concluyeron los primeros diez minutos.

En el segundo cuarto, Mollerussa mejoró su acierto y consiguió despegarse. Aunque el encuentro se mantuvo muy igualado, un buen arreón final de los catalanes en los últimos tres minutos puso una diferencia de 10 puntos en el electrónico con la que el partido se marchó a vestuarios.

Los ajustes tácticos de Pablo Cuevas surtieron efecto en el descanso. Desde los primeros compases del tercer cuarto, el BCB fue recortando distancias gracias a buenas defensas y a una fluidez en ataque que solo se había visto en el primer cuarto. Aunque Mollerussa conseguía encadenar canastas para recuperar ventaja, los ataques liderados por Mejía y la implicación en el rebote de Méndez y Leiro provocaron que, antes de afrontar el último cuarto, el cuadro pacense se pusiera a siete puntos.

El cuarto periodo volvió a dejar a las claras que el BCB tiene muchas vidas. Liderados por un inconmensurable David Mejía, los pupilos de Cuevas consiguieron evitar las canastas fáciles de su rival, que empezó a bajar sus porcentajes de acierto desde el triple.

Final para la historia

A falta de tres minutos para el cierre, una canasta de Shariff ponía el 77-75 en el marcador. Pese a que Ríos colocaba los cuatro de ventaja, Wojcik, con cuatro puntos seguidos, firmaba el empate a falta de poco más de un minuto.

Wright volvía a poner por delante al Mollerussa con una canasta desde la pintura, pero Leiro convertía posteriormente dos tiros libres que igualaban la contienda.

A falta de 22 segundos, Adri Méndez robaba el balón y otorgaba a los suyos la oportunidad de tener el último ataque. Fue en ese momento cuando Mejía asumió galones, maduró la jugada hasta encontrar el hueco y, con una soberbia penetración, hizo el 81-83 a falta de apenas dos segundos. Mollerussa gozó del último ataque, pero una gran defensa pacense evitó la canasta y certificó el ascenso.