WORLD CLIMBING SERIES COMUNIDAD DE MADRID 2026
Emma Hunt, oro de velocidad en Alcobendas: "He logrado exactamente lo que mi cuerpo sentía que podía"
La escaladora estadounidense se hizo con la victoria con un tiempo de 6,08 segundos, a solo dos centésimas del récord mundial femenino
Héctor González
La estadounidense Emma Hunt ha sido por derecho propio la protagonista indiscutible de la final femenina de velocidad en Alcobendas. Se llevó el oro con una marca espectacular de 6,08 segundos, récorda solo dos centésimas del récord del mundo, después de haber firmado ya un 6,10 en semifinales.
La prueba estuvo condicionada desde el inicio por la superioridad de Hunt. La escladora dejó claro ya en los octavos de final que estaba un peldaño por encima del resto. Mientras la ronda deparaba sorpresas, como la eliminación de la indonesia Desak Made Rita, campeona asiática y tercera clasificada en la anterior Serie Mundial, Hunt encadenaba una actuación sobresaliente tras otra.
Pregunta. Enhorabuena por el oro y por ese 6,08 en la final, a solo dos centésimas del récord del mundo. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando viste el tiempo?
Respuesta. Muchas gracias, la verdasd es que estoy muy contenta. Era mi mejor marca personal, así que estoy encantadísima de haberlo conseguido y, además, hacerlo en la carrera final.
P. Ya habías marcado 6,10 en la semifinal y después fuiste incluso más rápida en la final. ¿Sentías hoy que tenías una carrera de récord mundial?
R. No lo creo. No, creo que he logrado exactamente lo que mi cuerpo sentía que podía.
P. Llegabas como una de las grandes favoritas. ¿Cómo gestionas competir con esa presión desde el principio?
R. Mucho entrenamiento mental para afrontarlo antes y durante la competición.
P. La escalada de velocidad femenina se está acercando cada vez más a tiempos que parecían impensables hace unos años. ¿Dónde crees que tienes ahora mismo tu mayor margen de mejora?
R. Probablemente, simplemente seguir empujando el límite y hacerlo más rápido.
P. ¿Y después de la victoria y los récords?
P. Tan solo seguir intentándolo.
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