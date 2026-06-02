LAS ELECCIONES BLANCAS
Florentino lanza su primera propuesta para convencer al socio del Real Madrid: camisetas gratis
El actual presidente y candidato a la reelección promete el envío gratuito de una camiseta oficial al año "que no estará a la venta y que únicamente ellos podrán tener"
A falta de cinco días para las votaciones, Florentino Pérez ha presentado su primera propuesta concreta para convencer a los socios de que tiene que seguir siendo el presidente del Real Madrid. Y no ha sido ni un entrenador, ni un futbolista, ni un proyecto para el club. Se trata de camisetas gratis para todos los socios.
Y no una camiseta cualquiera, sino una exclusiva "que no estará a la venta y que únicamente ellos podrán tener", según explican desde la candidatura del presidente de ACS. Cada año, si Florentino sigue siendo presidente, el Real Madrid enviará una camiseta oficial a cada uno de sus alrededor de 100.000 socios.
"La Socia"
La peculiaridad, según el vídeo explicativo, es una insignia exclusiva que consiste en la silueta del escudo blanco, con la palabra 'DUEÑO' grabada en su interior. La candidatura de Pérez ha puesto incluso nombre a esa camiseta: "La Socia".
"Ningún otro seguidor, en ningún punto del mundo, podrá lucir esa insignia: será la marca visible de quien pertenece, de verdad, al Real Madrid. La entrega será anual, de manera que cada socio podrá reunir, temporada tras temporada, su propia colección de camisetas exclusivas. Cada modelo será único e irrepetible, convirtiendo cada año en una nueva pieza de una colección que solo crece para quien mantiene su condición de socio: una historia personal cosida, literalmente, a la del club", desarrollan desde el equipo de Florentino.
La candidatura de Enrique Riquelme también lanzó un guiño al bolsillo del socio, prometiendo que solo pagarán el 50% de su cuota hasta que el Madrid vuelva a ganar la Champions. A nivel de merchandising, regaló bufandas a los socios que asistieron al acto de presentación de su proyecto social.
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