Aceuchal vuelve a convertirse en un campus de fútbol de tecnificación

El fútbol base volverá a ser protagonista este verano en Aceuchal con la celebración de las II Jornadas de Tecnificación en Fútbol, una iniciativa que se desarrollará del 29 de junio al 31 de julio en el polideportivo municipal y que estará dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 14 años. Tras el éxito de la primera edición, los almendralejenses Juanfran Ortiz, actual portero del Villafranca de Tercera, con el que acaba de renovar, y Diego Álvarez, analista del CD Extremadura, vuelven a unir fuerzas para poner en marcha un proyecto que busca mucho más que enseñar fútbol.

Ambos cuentan con una amplia experiencia en el trabajo con jóvenes deportistas y han diseñado una metodología propia adaptada a cada edad y nivel de aprendizaje. El objetivo es que los participantes puedan mejorar sus capacidades técnicas y tácticas mientras disfrutan de una experiencia educativa basada también en la convivencia, el compañerismo y los valores deportivos.

"El año pasado salimos muy satisfechos, pero sobre todo nos quedamos con el agradecimiento de las familias y de los propios niños", explica Juanfran Ortiz. Aquella primera experiencia confirmó que existía una demanda creciente de actividades especializadas para jóvenes futbolistas durante el verano, algo que les ha llevado a ampliar la oferta de esta segunda edición.

Las jornadas se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas, con la posibilidad de contar además con aula madrugadora desde las 9.00 horas. Durante las primeras horas de la mañana los participantes trabajarán aspectos específicos relacionados con el fútbol, mientras que la parte final de la jornada estará dedicada al ocio y la convivencia en la piscina municipal.

La tecnificación girará en torno a diferentes áreas fundamentales para la formación de cualquier jugador. Los niños trabajarán técnica individual, coordinación, agilidad, toma de decisiones en el juego, comprensión táctica y trabajo en equipo. Todo ello mediante grupos reducidos de trabajo, una de las señas de identidad del proyecto.

"No queremos que los niños entren en la monotonía. Cada grupo tiene un monitor de referencia, pero también pasan por distintos entrenadores especializados para trabajar aspectos concretos del juego", explica Juanfran. Para ello contarán con técnicos procedentes de diferentes escuelas deportivas de la comarca, creando una dinámica variada y enriquecedora para todos los participantes.

Pero si hay algo que destacan los organizadores es el componente humano de la experiencia. Más allá de mejorar como futbolistas, los niños encuentran un espacio donde hacer amigos, convivir y relacionarse con compañeros de otras localidades.

"Una de las cosas más bonitas que nos pasó el año pasado fue comprobar cómo muchos niños seguían manteniendo amistad durante el invierno con compañeros que habían conocido en las jornadas. Eso significa que el proyecto va mucho más allá del fútbol", señala Juanfran.

La edición de este verano incorporará además importantes novedades. Entre ellas destacan varias excursiones que permitirán a los participantes visitar lugares emblemáticos como el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el parque temático Isla Mágica o el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo.

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Además, los organizadores volverán a contar con la visita de futbolistas en activo que compartirán experiencias con los jóvenes participantes, repitiendo una fórmula que tuvo una excelente acogida en la pasada edición.