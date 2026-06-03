La asamblea general respalda por unanimidad la gestión de la Federación Extremeña de Fútbol y fija las líneas maestras de la temporada 2026/2027

La Real Federación Extremeña de Fútbol celebró este martes en Mérida, su tradicional asamblea general, coincidiendo con el cierre de la temporada 2025/2026 y el inminente inicio de la nueva campaña. El encuentro, que reunió a casi la totalidad de los miembros que componen el máximo organismo del fútbol regional, estuvo marcado por una absoluta unanimidad, con el visto bueno sin fisuras a todas las propuestas federativas y un amplio respaldo a la gestión de la junta directiva.

Durante su discurso, el presidente de la RFexF, Sergio Merchán, hizo balance de un año que calificó como «de importantes cambios», especialmente por la implantación del nuevo portal del federado. En este sentido, quiso agradecer públicamente a los clubes su implicación y comprensión durante todo el proceso de transición digital.

Sergio Merchán. / Javier Mendoza / RFexF

Un año histórico en lo deportivo

Merchán celebró los extraordinarios éxitos deportivos alcanzados por los clubes extremeños esta campaña, destacando el hito histórico de contar próximamente con cuatro equipos en Primera Federación. El presidente felicitó expresamente al CD Extremadura y al Coria por sus respectivos ascensos a Primera Federación; al Don Benito por su salto a Segunda Federación; al SportExtremadura por subir a Primera RFEF Femenina; y al Bambatam Rena por alcanzar la Segunda División B de fútbol sala.

El presidente destacó especialmente el alto componente de dirigentes y técnicos extremeños al frente de las parcelas deportivas de todos estos equipos, un factor que, a su juicio, refleja el crecimiento del fútbol regional y el trabajo sostenido de los últimos años.

«Mucha culpa de estos éxitos la tiene la apuesta por la formación de nuestros entrenadores, en la que llevamos años trabajando y en la que seguiremos», subrayó el máximo mandatario, apuntando que el crecimiento del fútbol extremeño avanza «en la buena línea».

Compromiso social, arbitraje y lucha contra la violencia

En el plano institucional y social, la asamblea sirvió para poner en valor el excelente funcionamiento de la Mutualidad, destacando el gran servicio que presta al fútbol extremeño, en ocasiones incluso en contra de su propia sostenibilidad. «Tenemos una gran Mutualidad, pero es deber de todos utilizarla de una manera responsable», aseveró Merchán.

Asimismo, el presidente dedicó palabras de elogio al estamento arbitral, que atraviesa «una etapa excelente», y agradeció su colaboración y apertura, especialmente en el marco del programa RFexF Lazos.

Merchán fue tajante al referirse a la lucha contra la violencia en el deporte, uno de los ejes prioritarios de la federación. «Es una de las líneas maestras de esta federación y seguiremos trabajando sin parar hasta erradicarla de nuestros campos», afirmó.

Este compromiso social se extiende también a otras iniciativas solidarias impulsadas por la RFexF, que continúa desarrollando proyectos de gran calado como Deporte e Igualdad, Protección de la Infancia y el programa Playmakers.

El presidente también reconoció el esfuerzo de la junta directiva y de todos los empleados de la federación, señalando que el trabajo conjunto ha otorgado a la RFexF una credibilidad a nivel nacional que le permite organizar con solvencia eventos de gran magnitud, como la reciente Copa del Rey de Fútbol Sala.

Durante la asamblea, Merchán comunicó las bajas de María de los Ángeles García Chaves 'Yaye' y Manuel Jardón Sánchez de la junta directiva, a quienes agradeció su compromiso durante su etapa en la RFEXF. Al mismo tiempo, anunció las incorporaciones de Ana Mesa Vázquez y Raquel Yustino Trujillo.

Momento de las votaciones. / Javier Mendoza / RFexF

Aprobación de cuentas y revolución en las licencias

En el apartado puramente asambleario, los cincuenta miembros aprobaron por unanimidad las fechas de inicio y las normas de las próximas competiciones. Asimismo, se dio luz verde al estado de cuentas, que un año más llega refrendado por el informe positivo de una auditoría externa, confirmando la salud financiera de la entidad.

Al término de la sesión ordinaria, se celebró una asamblea general extraordinaria en la que se aprobaron diversas modificaciones reglamentarias y estatutarias de gran relevancia. La decisión más destacada fue la separación formal del fútbol y el fútbol sala como dos disciplinas totalmente distintas dentro del seno de la federación.

Esta medida pionera permitirá que, a partir de la inminente temporada 2026/2027, los jugadores puedan simultanear licencias y competir en ambas modalidades a la vez, incluso defendiendo los colores de distintos clubes. Con ello, se abre un nuevo abanico de posibilidades para los deportistas extremeños.

Además, en el ámbito del fútbol femenino, se aprobó que las jugadoras puedan participar indistintamente en competiciones masculinas o femeninas hasta categoría infantil, siempre que su club disponga de ambas disciplinas.

La asamblea general concluyó así con un respaldo unánime a la gestión federativa y con la aprobación de medidas que marcarán las bases de una nueva etapa para el fútbol extremeño.