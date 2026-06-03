La FJyD y Fundación La Caixa desarrollan una jornada deportiva dentro del Programa ‘Tu Momento de Libertad’

José Alberto Cacho, director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, entidad dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, asistió hace unos días en Cáceres a la Jornada Multideportiva organizada en el marco del programa ‘Tu momento de libertad’, cuyo ámbito de desarrollo son los centros penitenciarios de Extremadura, concretamente los de Cáceres y Badajoz.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de Fundación La Caixa y CaixaBank, tiene como finalidad ofrecer herramientas que favorezcan la ocupación activa del tiempo en prisión y, especialmente, contribuir a la futura reinserción social de las personas privadas de libertad a través del deporte y de los valores que este transmite.

En esta ocasión, la actividad desarrollada en el Centro Penitenciario de Cáceres contó con la participación de las personas beneficiarias del programa, que compitieron en torneos de deporte reducido en las modalidades de fútbol, baloncesto, vóley y bádminton. Durante la jornada se puso el foco en el respeto a las normas, a los compañeros y compañeras, así como a los adversarios, reforzando valores fundamentales como la convivencia, la cooperación y el juego limpio.

Un momento del desarrollo de la actividad. / FJYD

Voluntarios

Como venía sucediendo en ediciones anteriores, la cita contó también con la implicación del personal voluntario de CaixaBank, que participó en la organización de los torneos, en labores de arbitraje y formando parte de los equipos junto a las personas beneficiarias del programa. Esta colaboración se enmarca dentro de las actividades que la entidad financiera desarrolla con motivo de su ‘Mes del Voluntariado Social’, tal y como destacó María Dolores Frieros, responsable de Acción Social y delegada en Extremadura del Voluntariado Corporativo de CaixaBank.

Desde su puesta en marcha, ‘Tu momento de libertad’ ha superado ampliamente las 1.200 sesiones, de las que se han beneficiado más de 700 personas internas en los centros penitenciarios extremeños. Entre sus principales líneas de trabajo destacan las sesiones habituales de actividad física, los talleres formativos y las actividades alternativas.

Las sesiones de actividad física se imparten dos veces por semana en cada uno de los centros penitenciarios, con una duración de una hora y media para hombres y de dos horas para mujeres. Por su parte, los talleres formativos abordan temáticas de utilidad para las personas internas o cuestiones demandadas por ellas mismas, como nutrición, hábitos saludables, resiliencia o superación personal.

En este sentido, durante la reciente jornada multideportiva se contó con la intervención de la piloto de rallyes Petra Carrasco, además de contar con la participación de jugadoras del Club Baloncesto Al-Qázeres en las actividades desarrolladas, sumándose así a la presencia, en ediciones anteriores, de referentes como el doble medallista olímpico Álvaro Martín Uriol, los paratriatletas Kini Carrasco y Cristina Miranda, el escalador Javi Cano, el ciclista Rubén Tanco o el atleta Houssame Bennabou, entre otros.

Ininterrumpido

El programa se desarrolla durante todos los meses del año de manera ininterrumpida, a excepción del mes de agosto por descanso en ambos centros penitenciarios de la región y el análisis de resultados del mismo evidencia mejoras en las personas participantes en aspectos como el nivel de autoestima, la ansiedad, el estado de ánimo, la creación de nuevos hábitos de vida saludable y una mayor sensación de bienestar general.

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En definitiva, ‘Tu momento de libertad’ representa una apuesta por el deporte como herramienta de transformación personal y social. Su filosofía parte de entender la actividad física no solo como una vía para mejorar la salud, sino también como un espacio de aprendizaje, convivencia y reconstrucción de hábitos positivos. A través del esfuerzo, el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo, el programa contribuye a generar oportunidades de crecimiento personal que pueden resultar clave en los procesos de reinserción y en la construcción de un futuro con mayores posibilidades para las personas participantes.