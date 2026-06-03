El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa, condenado por atentado y delito de lesiones a 8 meses de prisión y 1.200 euros de multa

El jugador del CD Tenerife Maikel Mesa ha sido condenado por atentado y delito de lesiones a una pena de ocho meses de prisión tras ser detenido por agredir, junto a otras dos personas, a un hombre del que previamente se habrían burlado.

En concreto, por el delito de atentado corresponden los ocho meses de prisión y multa de dos meses a razón de diez euros, mientras que por el de lesiones, son otros dos meses de multa, lo que resulta en 1.200 euros.

Esta es la resolución tras el juicio rápido celebrado este miércoles en los juzgados de La Laguna.

Un altercado el domingo

Mesa fue detenido este miércoles después de que el pasado domingo participase en un altercado que se inició cuando, junto a otras dos personas, comenzó a burlarse de un hombre que paseaba por la zona de la Plaza de La Concepción llamándolo "calvo". Al recriminarle su actitud, lo habrían arrinconado, dándole algunos golpes.

Aunque los agresores se marcharon hacia un párking cercano, la víctima los siguió y avisó a la Policía. Pero, al intentar evitar que se marcharan en un vehículo, uno de los ocupantes se bajó y le quitó el móvil.

Denuncia

El domingo, al lugar de los hechos acudieron agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional y de la Policía Local de La Laguna. Y, aunque aconsejaron a la víctima que solicitase un parte de lesiones e interpusiese una denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional, su asistencia fue clave para la identificación del futbolista.

Las imágenes de los agresores y las matrículas de los coches captadas por la Policía Local permitieron identificar a Maikel Mesa y localizarlo en la vivienda de su madre, comprobando que tenía lesiones en los nudillos que eran compatibles con una agresión. Además, el jugador confirmó que habían cogido el móvil de la víctima y dónde lo habían tirado.

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Juicio rápido

Este mismo miércoles, los tres implicados en el altercado fueron trasladados bajo custodia policial a los juzgados de San Cristóbal de La Laguna para comparecer en un juicio rápido, en el que el jugador blanquiazul ha resultado condenado a ocho meses de prisión y cuatro meses de multa.

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