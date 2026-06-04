Al Barça le sale cruz y se jugará en Murcia el pase a las 'semis' de la ACB

El Barça desaprovechó el primer 'match-ball' para lograr el pase a las semifinales del play-off de la Liga Endesa. En un encuentro tremendamente igualado, el UCAM Murcia empató la serie tras imponerse en el Palau por 87-90 en un encuentro marcado por un par de acciones arbitrales que perjudicaron al conjunto de Xavi Pascual. David DeJulius (22) y Kelan Martin (18) lideraron la anotación de los visitantes, mientras que en el Barça, Toko Shengelia (18) y Kevin Punter (15) fueron los mejores.

Pascual repitió la misma convocatoria que tan buen resultado dio en Murcia el pasado martes. El equipo de Sito Alonso salió mejor al choque con una primera ventaja comandada por un David DeJulius que ya empezaba a demostrar sus enormes virtudes (5-11).

Tornike Shengelia y David DeJulius, en el Barça - UCAM Murcia / Dani Barbeito

UCAM arrancó mejor

No estaba excesivamente inspirado el cuadro azulgrana con su tiro, y un triple del visitante Kelan Martin mantenía la ventaja para UCAM (14-20). La anotación azulgrana estuvo repartida en un primer cuarto que se apuntó el conjunto murciano por 18-22.

Joel Parra, que volvió a demostrar una noche más que nunca se esconde, volvió a tirar de calidad y garra para poner el empate a 29 en el electrónico. No lograba el Barça conseguir la primera ventaja en el duelo, y las noticias empeoraron para Pascual y su equipo tras un parcial de 3-10 para UCAM culminado con un triple de Toni Nakic (32-39).

'Momento Punter' para tratar de neutralizar a DeJulius

DeJulius seguía haciendo diabluras (15 puntos en la primera mitad), pero Kevin Punter, con seis tantos seguidos, redujo la desventaja azulgrana hasta el 40-43 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios. La imagen era totalmente distinta a la vivida en el Palau el pasado domingo ante Valencia, pero no era suficiente.

Kevin Punter, ante UCAM Murcia / Dani Barbeito

Gran salida azulgrana tras el descanso

El Barça lo sabía, y tras el descanso, el conjunto culé puso una marcha más. El arranque del tercer cuarto fue pletórico, con Will Clyburn y Toko Shengelia destrozando al UCAM, y desatando la locura en la afición azulgrana. El parcial de 11-3 obligó a Alonso a detener el partido de manera urgente (51-46).

Era el momento del Barça, y cualquier otro adversario se hubiese venido abajo. Pero no fue el caso de UCAM, que gracias a DeJulius y a Nakic, lograba neutralizar el arreón local (55-54). Sito transmitió calma y confianza a sus jugadores, y el discurso hizo efecto: un triple de Sander Raieste devolvió la ventaja a los visitiantes y obligó a Pascual a pedir un tiempo muerto (57-59). Instantes antes, DeJulius se tuvo que retirar del partido por una inoportuna lesión de tobillo.

La dupla 'Sato' - Vesely apareció, y un triple descomunal de Punter parecía que le iba a permitir al Barça entrar al asalto final con ventaja. Pero Jonah Radebaugh, desde nueve metros, silenció al Palau con un acierto exterior que hizo que UCAM entrase a los últimos 10 minutos con una mínima ventaja (66-67). Un duro golpe, si bien es cierto que el Barça había mejorado prestaciones.

La zona se le atragantó al Barça

No pudo repetir el conjunto local el gran arranque de tercer periodo, y tras dos acciones consecutivas de Davontae Cacok, Pascual no lo dudó: tiempo muerto necesario tras el 68-73 para un UCAM que estaba asfixiando al Barça con una zona 2-3. La temperatura en el Palau iba en aumento, y más cuando Darío Brizuela, con cinco puntos seguidos, colocó a su equipo a tan solo un tanto (77-78).

UCAM seguía mandando, con un descomunal Martin al que el Barça no lograba desactivar. Pero el duelo se iba a resolver por los pequeños detalles, y un 'matazo' descomunal de Vesely apretó todavía más el marcador (83-84). Era la hora de los valientes, y si alguien tiene esa virtud es Punter, que con una suspensión a media distancia, volvió a poner por delante a los suyos (85-84). Quedaban dos minutos.

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Final con polémica

Martin volvió a anotar un triple imposible, pero Shengelia, desde la línea de personal, volvió a equilibrar el marcador, esta vez a 87. Hubo dos acciones arbitrales muy polémicas que perjudicaron al Barça, con Vesely de protagonista. Primero una falta en ataque tras bloqueo, pero especialmente otra acción en defensa en el siguiente ataque de Murcia muy, muy dudosa. Martin anotó dos libres que situaron el 87-90 en el marcador: quedaban 13,3 segundos, y la bola era azulgrana. Parra y Punter no pudieron anotar desde la línea exterior, y el electrónico no se movió. Este sábado, tercer y definitivo asalto en Murcia.