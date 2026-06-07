El Club Josefinas Trinitarias Quercus y El Templo Catering BB se proclaman campeones de la Liga Mini

El Club Josefinas Trinitarias Quercus, en categoría masculina, y El Templo Catering BB, en femenina, se proclamaron campeones de la Liga Mini tras imponerse en la Final Four. Ambos equipos representarán a Extremadura en el Campeonato de España Mini de Clubes.

En la competición masculina, el Club Josefinas Trinitarias Quercus firmó una fase final muy sólida y cerró el campeonato con una clara victoria en la final ante el CP Bosco Mérida, al que superó por 103-69. El conjunto cacereño tuvo que reaccionar tras un mejor inicio emeritense, que se llevó el primer cuarto por 9-18.

El segundo periodo resultó decisivo. El Josefinas Trinitarias Quercus logró un parcial de 21-2 que cambió por completo el rumbo del encuentro. A partir de ahí, el equipo cacereño impuso su ritmo, consolidó su ventaja y terminó proclamándose campeón autonómico Mini.

Dominio cacereño en la final masculina

Antes de alcanzar la final, el Club Josefinas Trinitarias Quercus había superado con autoridad al Vítaly La Mar BCB Pro por 89-38 en semifinales. En la otra eliminatoria, el CP Bosco Mérida venció a La Gafetina Inicia San José por 56-76, en un partido en el que el conjunto villanovense compitió hasta el final.

La tercera plaza fue para La Gafetina Inicia San José, que derrotó al Vítaly La Mar BCB Pro por 61-80. El encuentro se mantuvo equilibrado durante la primera mitad, pero el equipo villanovense rompió el partido con un gran quinto periodo, en el que firmó un parcial de 9-24.

En la final masculina, el jugador más destacado fue Álvaro Vigario, del CP Bosco Mérida, que terminó con 54 puntos y 46 de valoración. En el equipo campeón sobresalió Conrado Gómez, autor de 18 puntos y 15 de valoración.

El Templo Catering BB se impone en una final ajustada

En categoría femenina, El Templo Catering BB se proclamó campeón tras vencer al CB Al-Qázeres por 48-46 en una final muy igualada, resuelta por pequeños detalles en los últimos minutos. El conjunto pacense mantuvo la regularidad en los momentos decisivos y logró cerrar una victoria muy trabajada.

El partido tuvo alternativas desde el inicio. El CB Al-Qázeres reaccionó en el segundo cuarto, pero El Templo Catering BB volvió a tomar el mando en la segunda parte y supo administrar su ventaja en el tramo final para levantar el título.

Con este triunfo, las pacenses serán las representantes extremeñas en el Campeonato de España Mini de Clubes, completando una fase final en la que también habían vencido en semifinales a Josefinas-San Antonio por 59-41.

Josefinas-San Antonio completa el podio femenino

El CB Al-Qázeres alcanzó la final después de imponerse en semifinales a Talleres Martín Andrade Miralvalle por 58-30, en un encuentro que dominó desde el inicio gracias a su solidez defensiva y a su regularidad durante los seis periodos.

La tercera posición fue para Josefinas-San Antonio, que superó a Talleres Martín Andrade Miralvalle por 58-21. Tras unos primeros compases igualados, el conjunto cacereño fue aumentando su ventaja gracias a su ritmo de juego y a varias acciones defensivas que le permitieron cerrar el torneo con autoridad.

En la final femenina, la jugadora más destacada fue Jara Muñoz, de El Templo Catering BB, con 25 puntos y 15 de valoración. En el CB Al-Qázeres brilló Elsa Barras, que acabó con 18 puntos y 6 de valoración.