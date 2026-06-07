FÚTBOL
Riquelme: "Pase lo que pase hoy ha ganado el Real Madrid"
El candidato insistió al cierre de las urnas que "hemos dado voz a una parte del madridismo que estaba dormido".
Enrique Riquelme, que ha estado muy activo ante los medios de comunicación durante toda la campaña, quiso pronunciarse al cierre de las urnas, pasadas las ocho de la tarde de este domingo. El candidato declaró que "hoy es un día muy especial en los últimos 20 años. Quiero agradecer a todos los socios que han acudido a votar pese a las dificultades. Pase lo que pase, hoy ha ganado el Real Madrid y nuestra candidatura también, independientemente del resultado. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas en el sondeo. Estaremos muy pendientes. Se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo y que no tenía hacia dónde ir o dónde reflexionar o decir lo que le parecía. Independientemente de lo que pase, aquí vamos a seguir".
Suscríbete para seguir leyendo
- El último detenido por los ajustes de cuentas en Badajoz es el ganador del cupón de los 17 millones de euros
- Muere un motorista tras chocar contra una farola en Circunvalación
- Dos ancianos heridos graves tras ser atropellados por un todoterreno en Badajoz
- Noche de incendios en Badajoz: arden un coche y una fachada
- Los Palomos toman Badajoz: música y color para celebrar su día grande
- Badajoz se tiñe de diversidad: Guía completa para el día grande de Los Palomos 2026
- Detenido un varón en Badajoz al intentar robar con intimidación un estanco en María Auxiliadora
- Un nuevo detenido por su implicación en los ajuste de cuentas entre familias en Badajoz: llevaba una pistola y un chaleco antibalas