Gorka Santamaría, primer refuerzo del Don Benito para su regreso a Segunda Federación
El delantero bilbaíno llega procedente del Intercity y aporta experiencia en el fútbol profesional tras su paso por equipos como Athletic Club, Badajoz o Deportivo de La Coruña.
David Frutos
El Don Benito ya ha comenzado a mover ficha de cara a su regreso a Segunda Federación. El conjunto calabazón ha anunciado la incorporación del delantero bilbaíno Gorka Santamaría, que se convierte en el primer fichaje de la temporada y en una de las apuestas más destacadas para reforzar la parcela ofensiva.
Santamaría es un futbolista con una amplia trayectoria en el fútbol nacional. Formado en la cantera del Athletic Club, también ha defendido las camisetas de clubes históricos como el Cádiz CF, Recreativo de Huelva o Deportivo de La Coruña. Además, es un viejo conocido del fútbol extremeño tras militar durante tres temporadas en el Badajoz.
El atacante llega procedente del Intercity, donde la pasada campaña disputó 27 encuentros y anotó seis goles. A lo largo de su carrera destacan sus 134 encuentros en Primera Federación, con un balance de 24 goles.
Con esta incorporación, el Don Benito suma experiencia, capacidad goleadora y amplío conocimiento de la categoría en una temporada en la que se espera que el objetivo sea consolidarse en Segunda RFEF tras el reciente ascenso.
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