El Almería reina en la locura y jugará por el ascenso

El Almería dio un paso más hacia el ansiado regreso a Primera División. El conjunto dirigido por Rubi se impuso al Castellón (3-2) en un encuentro de auténtica locura, resuelto con unos minutos finales trepidantes que permitieron a los rojiblancos sellar su clasificación para la final por el ascenso. Espera rival entre Málaga o Las Palmas.

Almería y Castellón volvían a verse las caras con la eliminatoria completamente igualada tras el empate a un gol registrado en el partido de ida disputado en Castalia. Noventa minutos, o quizás más, separaban a ambos equipos de mantener vivo el sueño del ascenso a Primera División. Y la tensión fue palpable desde el pitido inicial...

El conjunto blanquinegro arrancó mejor el encuentro, encontrando con facilidad a sus hombres de ataque en tres cuartos de campo, aunque sin generar ocasiones realmente claras sobre la portería rival. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Almería logró equilibrar las fuerzas y el dominio comenzó a repartirse entre ambos equipos.

El partido tenía ritmo, pero faltaba claridad en los metros finales para transformar las aproximaciones en oportunidades de gol. Además, la tensión propia de una cita de este calibre provocó varios momentos de fricción durante la primera mitad. Afortunadamente, los ánimos no llegaron a desbordarse y el colegiado supo reconducir la situación con diálogo y algunas amonestaciones.

Todo apuntaba a un empate al descanso, pero en los momentos decisivos suelen aparecer los futbolistas capaces de marcar la diferencia. Y, en esta ocasión, fue Adrián Embarba quien asumió ese papel. A pocos minutos del paso por los vestuarios, el atacante se sacó de la chistera un auténtico golazo con un disparo imparable que adelantó al Almería y otorgó ventaja a los andaluces en la eliminatoria (1-0).

Tras el descanso, el Castellón dio un paso al frente en busca del empate. Ya avisó apenas unos segundos después del inicio de la segunda mitad, aunque sin fortuna, en toda una declaración de intenciones. Minutos más tarde, Calatrava irrumpió por la banda derecha y conectó un potente disparo raso al palo corto que sorprendió por completo a Andrés Fernández, quien probablemente pudo hacer más para evitar el gol (1-1).

Minutos de locura

Pero todavía había más para los visitantes. Poco después, Ronaldo botó una falta desde muy lejos y Sienra se anticipó a su marcador para estirar la pierna derecha y desviar el balón al fondo de la red (1-2). Sin embargo, la eliminatoria aún guardaba más emociones. A diez minutos del final, Miguel de la Fuente prolongó un balón lateral y Álex Muñoz batió a Matthys para desatar la euforia en las gradas (2-2).

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Y entonces llegó el golpe definitivo. Ya en el tiempo de descuento, un saque de esquina ejecutado por Melamed encontró la cabeza de Dzodic, que envió el balón al fondo de la red para desatar la locura en el estadio y sellar el pase del Almería a la final por el ascenso (3-2).