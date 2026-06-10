Más de 10 millones, una historia repetida y un golpe de suerte: los entresijos de la continuidad de Motorland en MotoGP

Motorland seguirá en el calendario de MotoGP un año más gracias a un cúmulo de circunstancias que han jugado a favor del circuito de Alcañiz tras más de un año de conversaciones, vaivenes en los despachos del Gobierno de Aragón con Dorna y Liberty, duras críticas al Gobierno central y una buena dosis de fortuna en el tramo decisivo, a última hora y cuando la organización del Mundial de motociclismo está a punto de hacer oficial el calendario para 2027. Aragón solo tenía una posibilidad de mantenerse en la élite, jugar su baza de asegurarse ser el circuito reserva número uno y esperar a que alguno de los circuitos con los plazos más ajustados para conseguir las obras que se le requieren no llegara a tiempo.

La casualidad ha querido que vuelva a ser Hungría el que le dé entrada en ese calendario de 22 circuitos que figurarán en las próximas semanas de forma oficial. Al igual que posibilitó que en 2010 entrara por primera vez en MotoGP, ya que entonces, también a última hora, se cayó del calendario la pista de Balaton Park y la organización recurrió a la de Alcañiz, que figuraba como circuito de reserva, igual que ahora, para que en solo seis meses se pudiera disputar por primera vez en su historia una prueba del Mundial de motociclismo. Ahí empezó todo y desde entonces ha estado presente en 15 de los 16 años siguientes. Solo en 2023 estuvo ausente y lo notó. Ese mismo año 2010, además, acabó siendo reconocido como el mejor circuito del año, la primera de las cinco veces en las que ha sido distinguido como tal por la IRTA (Asociación Internacional de Equipos de Competición).

Pues bien, este último año ha acabado como entonces: se cae Hungría y entra Motorland a última hora. Pero esta vez hay matices diferentes a lo ocurrido en 2010. El circuito de Balaton Park, que se estrenó reformado en MotoGP en 2023, no ha terminado de convencer a la organización, aunque aparece en la web oficial del Mundial como uno de los fijos en el calendario para 2027. Hace tiempo que surgieron las dudas y ha sido este pasado fin de semana, cuando se disputó la carrera de MotoGP precisamente en Balaton Park cuando se confirmó lo que era un secreto a voces: Hungría no estaría el año próximo.

Y eso que Hungría puso sobre la mesa la alternativa de incluir en su lugar al circuito de Hungaroring, su pista de referencia en la Fórmula 1 y que se construyó hace 40 años. Pero esta apuesta era muy arriesgada, primero porque se ha embarcado en una profunda reforma de sus instalaciones para adaptarse a los nuevos estándares de la alta competición para los próximos seis años. Un plan que no va a dar tiempo a acometer a tiempo para estar disponible en 2027 y porque las características actuales de la pista obliga a hacer mejoras en materia de seguridad que exige el Mundial de motociclismo. ¿Quién sabe si para 2028 habrá solución para esta histórica pista europea o si se reforma de nuevo Balaton? Ese revés es el que ha devuelto a Alcañiz a la élite del motociclismo.

Un golpe de suerte final que rubrica lo que ha sido una larga travesía por el desierto para convencer a Dorna, que el año pasado ya anunció que no podría mantener cinco pruebas en la Península Ibérica y ya ha confirmado las cinco para el año próximo. Firmó con Jerez, Cheste, Montmeló y Portimao (Portugal) y este miércoles lo hará con Aragón y Motorland. A cambio de un acuerdo económico que obligará a Motorland a pagar más de 10 millones de euros a la organización de MotoGP solo por estar en el calendario de 2027 y sin compromiso de continuidad al año siguiente. Las otras cuatro pistas sí lo han hecho para estar al menos hasta 2031.

En esas largas negociaciones, la cuantía económica a desembolsar nunca han sido un problema. Tal y como adelantó este diario, Liberty, como antes Dorna, fija el mismo precio para todos los circuitos, su selección no se convierte en una subasta al mejor postor. Y este año tenía muchas peticiones de todos los continentes y su compromiso era expandirse geográficamente manteniendo 22 pruebas en total. Eso cerraba las puertas a Motorland por una circunstancia insalvable: sus comunicaciones e infraestructuras son insuficientes y su oferta hotelera también para un negocio que se expande cada vez más fuera del propio circuito. Ofertas de lujo al alcance de pocos bolsillos por las que se pagan cantidades desorbitadas están creciendo en el Mundial. Y Alcañiz está en desventaja con otras ciudades aspirantes y en España con Jerez, Barcelona o Valencia, como grandes referentes turísticos en el país.

A esto se suma la escasa aportación que ha tenido en esta dura negociación el ya exconsejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, ahora retirado de la política, que llegó a negar públicamente que Motorland hubiera atado un preacuerdo como circuito de reserva a sabiendas de que así era, y omitió que este logro fue posible gracias a que las conversaciones pasaron a liderarse desde el Departamento de Hacienda siendo él portavoz y presidente de la sociedad que sostiene Motorland. Su estrategia era ganar tiempo, esperar a que pasaran las elecciones el 8 de febrero y desaparecer, dejando la continuidad de MotoGP en Alcañiz en manos de un golpe de suerte como el que se ha producido. Ahora ya poco importa todo ello.

Noticias relacionadas

Sin embargo, este acuerdo 'in extremis' llega con un futuro alternativo atado que se supone que se va a mantener, como es la ampliación del contrato para que se siga celebrando en Motorland el Mundial de Superbikes, mucho más barato que el de MotoGP y con también menos espectadores cada año. Y con una reestructuración en la sociedad pendiente, ya que el nuevo Gobierno de coalición y este pacto con Liberty puede dar paso a una renovación profunda que se iba a producir igualmente. Salvo que el azar vuelva a jugar un papel importante.

Suscríbete para seguir leyendo