Los mejores equipos ciclistas del panorama amateur se citan este próximo fin de semana

La Vuelta a Extremadura, uno de los principales eventos deportivos de nuestra región, regresa con su ronda masculina. La cita, del viernes 12 al domingo 14 de junio. Tres días, tres etapas, donde los aficionados al ciclismo en Extremadura podrán disfrutar de los actuales mejores ciclistas del panorama amateur.

Esta prueba será, de nuevo, un acontecimiento deportivo que sitúe a la región extremeña en el mapa deportivo nacional. Y es que esta competición dirigida a las categorías sub23 y élite, que comprenden a deportistas mayores de 18 años y dónde los deportistas compiten con el objetivo de conseguir resultados para dar el salto al campo profesional, tendrá la categoría 2.12.2 y será una prueba oficial del calendario de la Real Federación Española de Ciclismo.

Por tanto, una cita de carácter nacional que reunirá a quince equipos con las principales estructuras deportivas españolas de la categoría en liza, entre ellos, el Team Extremadura-Pebetero, radicado en Zafra y que cuenta con Alfonso Rodríguez en la dirección técnica del mismo.

Junto a la formación segedana también acudirán el Caja Rural-Alea, Equipo Finisher y TelcoOn-Clima Oses navarros, los gallegos Aluminios Cortizo, SuperFroiz, Rías Baixas y High Level GSport; los vascos del Eulen-Amenabar Taldea, el Gomur y el Multihogar Cantabria cántabros, el Natural Greatness-Rali-Alé alicantino, el Tenerife-Bike Point canario y los catalanes del Club Ciclista Lleida-Desguaces Pedrós. El Martigues Sport Cyclisme-Payden&Rygel francés, por su parte, será la única formación foránea.

Esta edición de 2026 contará con tres etapas que recorrerán diferentes comarcas de Extremadura, combinando terrenos variados y atractivos para todos los perfiles de corredor. La primera etapa partirá desde Azuaga y finalizará en Burguillos del Cerro, transcurriendo en parte por la Campiña Sur y desarrollándose en una zona caracterizada por la presencia de numerosos repechos, lo que la convierte en un recorrido exigente y propicio para ataques y selecciones en carrera.

La segunda etapa tendrá salida en la Finca El Toril de Caja Rural de Extremadura y llegada en Santiago del Campo. Se trata de una etapa llana, diseñada para los velocistas, con previsión de llegada masiva al sprint.La tercera etapa, considerada como la etapa reina, saldrá desde Casares de Las Hurdes y concluirá en Baños de Montemayor. Su exigente perfil montañoso será determinante para la clasificación general final.

En total, La Vuelta a Extremadura Masculina recorrerá 484,5 kilómetros, atravesará ambas provincias extremeñas y discurrirá por 37 localidades de paso. Una cita que, de otro lado, permitirá una vez más mostrar al mundo la riqueza de Extremadura: naturaleza, patrimonio y cultura.

En este sentido, con la prueba masculina, se pone de nuevo en marcha la iniciativa 'La Cultura está de Vuelta', que persigue el impulso de grupos extremeños emergentes y contribuir a dinamizar el territorio. Este programa posibilitará que, en cada localidad final de etapa, el público asistente pueda disfrutar de actuaciones musicales de grupos y artistas de la escena extremeña. Celia Romero en Burguillos del Cerro, Black Suited Ladies en Santiago del Campo y Tamara Agudo en Baños de Montemayor conforman el cartel de esta edición.

De este modo, la Vuelta Ciclista a Extremadura Masculina volverá a convertirse en una cita de referencia para el ciclismo amateur nacional, ofreciendo un escenario de primer nivel para jóvenes corredores que aspiran a dar el salto al profesionalismo. Una prueba exigente, atractiva y consolidada, que une competición, territorio y promoción deportiva en torno a una de las grandes citas del calendario regional.

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Además, el paso de la carrera por diferentes comarcas y localidades extremeñas refuerza el papel del deporte como herramienta de dinamización, proyección y cohesión territorial. La Vuelta permitirá mostrar, una vez más, la riqueza natural, patrimonial y cultural de Extremadura, llevando el espectáculo ciclista a las carreteras de la región y acercándolo a aficionados, vecinos y visitantes.