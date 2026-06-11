Fútbol
Sergi Molina, cuarto fichaje del Extremadura
El defensa central alicantino, de 25 años, jugó la pasada temporada en el Talavera y cierra el capítulo de centrales
El Extremadura sigue apuntalando su nuevo proyecto en Primera Federación y ya tiene cuatro fichajes. El último en caer ha sido Sergi Molina, defensa central de 25 años, natural de Alicante, que llega procedente del Talavera, que ha descendido precisamente en esa categoría siendo rival directo del Cacereño.
Sergi Molina ha jugado este año 37 partidos en Primera Federación, siendo 36 de ellos como titular y anotando dos goles. Se trata de un defensa central de gran altura (189 centímetros), potente en el juego aéreo y, pese a sus centímetros, es bastante rápido corriendo a la espalda, lo que da un toque diferencial en la defensa del Extremadura.
David Rocha podría tener ya cubierto su cupo de cuatro centrales con Sergi Molina, Carlos Cordero, Ángel Cano y Rober Correa, que todo apunta que puede ser usado como central, aunque polivalencia también le permite jugar en cualquiera de los dos laterales.
A partir de ahora,e l Extremadura se centra en la llegada de laterales, tanto en la banda derecha como en la izquierda, así como en el mercado de jugadores sub23, el mismo que el año pasado le dio resultado, pero que siempre es tan difícil de acertar. En lo social, casi 1.500 socios en apenas cuatro días de campaña. Un dato que dispara la ilusión azulgrana.
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