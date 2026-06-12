José María Pina, primer líder de la Vuelta a Extremadura

La Vuelta a Extremadura élite y sub-23 arrancó este viernes con una vibrante etapa que deparó la victoria del murciano José María Pina (Aluminios Cortizo), quien impuso su punta de velocidad en el reducido esprint que disputaron una treintena de corredores en las calles de Burguillos del Cerro. Pina batió a Sergio Gutiérrez (Gomur), al extremeño Raúl Martín (Finisher) y a David Chamorro (Team Extremadura-Pebetero).

Fue una jornada inaugural frenética, llena de alternativas, en la que la concatenación de factores hizo estragos en el pelotón. El calor se dejó notar, el viento apareció con cierta fuerza en algunos momentos y la sucesión de repechos también acabó haciendo de las suyas en el desarrollo de la etapa. Una primera fracción de emociones.

El propio Pina ya había mostrado las credenciales de su ambición en un movimiento ofensivo previo que le llevó a formar parte de la cabeza de carrera con otros cuatro ciclistas. Sucedió a la altura de Puebla del Maestre, con más de 70 kilómetros por delante, cuando la hasta entonces fuga del día se encaminaba a ser cazada por un pelotón principal que, en vez de concretar la caza, alimentó la contraofensiva en la que Pina, Manu Cordero (Equipo Finisher), Iban Gutiérrez (Natural Greatness-Rali-Ale) y dos supervivientes del intento anterior, Jan Hernández (Caja Rural) y Manuel Rodríguez (Extremadura-Pebetero), abrieron camino.

El momento decisivo

El quinteto creció hasta las siete unidades con la llegada de Javier Morante (Natural Greatness-Rali-Ale) y José Carlos Suárez (Tenerife Bike Point). Con una ventaja en torno al minuto sobre un pelotón en progresiva selección a cada repecho, los siete de cabeza, sin una colaboración especialmente intensa, se mantuvieron juntos hasta el esprint intermedio de Fuente de Cantos.

A falta de 35 kilómetros, se inició una fuga de la fuga. A unos 28 para la meta, se concretó un reagrupamiento en cabeza de carrera que esbozó el panorama de un esprint reducido. El corredor del Caja Rural Mario Silva, sin embargo, lanzó un poderoso ataque al paso por Valverde de Burguillos e inició una frenética cabalgada en solitario en la que llegó a contar, en una revirada y sinuosa carretera entre crecientes dehesas, con más de 45 segundos de margen.

El trabajo del Cortizo resultó crucial para echar abajo su ataque, lastrado por los últimos y empinados repechos del día, a falta de 2,5 kilómetros del final. Un inmediato estertor ofensivo de su compañero Narcis Monturiol fue neutralizado dentro del último kilómetro, allí donde el Aluminios Cortizo se plantó manejando perfectamente la situación.

«Este es un clima que me gusta», asegura el ganador José María Pina indicó que había sido «un triunfo muy especial para mí. Lo hemos buscado durante toda la temporada. Después de un tiempo arrastrando una lesión que no me dejaba competir de la mejor forma, el objetivo era poder ganar. Y al final ha sido posible aquí, en Burguillos del Cerro, en una llegada muy, muy bonita. Me ha gustado mucho esta llegada. He sentido magia». Pina señaló que el mérito de su buscada victoria estaba en sus compañeros: «En los últimos diez kilómetros, el equipo ha hecho un trabajo increíble. Gracias a ellos ha sido posible conseguir esta victoria. El papel del equipo ha sido clave, les debo la vida. Desde luego, la victoria es suya. Desde el primer momento hemos estado atentos a todos los cortes». Cuestionado sobre las altas temperaturas que tuvo que afrontar durante la jornada, Pina indicó que se había encontrado muy cómodo. «Soy de Murcia y, en cierto sentido, es un clima muy parecido al que estoy acostumbrado. Es un clima que me gusta. Durante todo el día he tenido buenas sensaciones». De cara a las siguientes etapas, Pina dijo: «Ahora toca ver cómo planteamos la etapa de este sábado. Es más larga en kilometraje, pero también más suave en cuanto a desnivel».