La Fundación Jóvenes y Deporte entrega material deportivo a los centros premiados en sus programas educativos

La Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, ha hecho entrega esta semana de los lotes de material deportivo escogidos por los centros educativos premiados en los distintos concursos asociados a sus programas educativos desarrollados durante el curso 2025/2026.

La entrega de este material, llevada a cabo por el director gerente de la entidad, José Alberto Cacho, reconoce el trabajo, la implicación y la creatividad del alumnado participante en las actividades finales vinculadas a tres iniciativas educativas impulsadas por la FJyD: ‘Come Bien, Vive Mejor’, ‘Promoción de la Igualdad de Género a través del Deporte en Edad Escolar’ y ‘Promoción de Valores en el Deporte en Edad Escolar’. Todas ellas utilizan el deporte como herramienta educativa para fomentar hábitos saludables, igualdad, compañerismo, respeto, esfuerzo y deportividad entre el alumnado extremeño.

CEIP San José obrero de Tiétar. / FJYD

‘Come Bien. Vive Mejor’

En el marco del programa ‘Come Bien, Vive Mejor’, desarrollado junto a la Fundación José Manuel Calderón, el concurso ‘Superhéroes y Superheroínas Saludables’ premió la creatividad del alumnado a la hora de diseñar personajes vinculados a la promoción de la alimentación equilibrada, la actividad física y los hábitos de vida saludables. En este caso, el CEIP Alcalde Juan Blanco, de Los Santos de Maimona, fue reconocido como centro con mayor implicación en el programa, destacando además los trabajos de Lara Camacho Cruz, Carlos Romero Morán y Daniel Perea Martínez, autores de los personajes ‘Nutrika’, ‘Super-Nutri’ y ‘Nutri-Force’.

Por su parte, dentro del programa ‘Promoción de la Igualdad de Género a través del Deporte en Edad Escolar’, desarrollado en colaboración con Gesto Deportivo, el concurso ‘Cómic de la Igualdad’ ha reconocido al CEIP San José Obrero, de Tiétar, cuyos trabajos obtuvieron el primer y segundo premio. Esta iniciativa ha permitido al alumnado reflexionar sobre la igualdad de género en la práctica deportiva y plasmar, a través del cómic, mensajes positivos orientados a construir entornos deportivos más igualitarios, respetuosos e inclusivos.

IESO Vera Alta de Villanueva de la Vera. / FJYD

Por último, en el programa ‘Promoción de Valores en el Deporte en Edad Escolar’, también en colaboración con Gesto Deportivo, el concurso ‘Cómic de la Deportividad’ premió al IESO La Vera Alta, de Villanueva de la Vera, como primer clasificado, y al CEIP Lucio García, de Peraleda de la Mata, como segundo clasificado. Los trabajos presentados han servido para reforzar la importancia de valores como el respeto, la convivencia, la cooperación, el juego limpio y la superación dentro y fuera del ámbito deportivo.

Los lotes entregados incluyen material deportivo destinado a mejorar la práctica de actividad física en los centros educativos y a seguir promoviendo el deporte como recurso pedagógico. La dotación de los mismos se adapta a las necesidades de los centros educativos, con diferentes opciones compuestas por recursos para psicomotricidad, juegos colectivos y práctica deportiva.

CEIP Lucio García de Peraleda de la Mata. / FJYD

Material

Entre el material incluido se encuentran pelotas foam, picas, conos, aros de psicomotricidad, balones multiusos, balones de baloncesto, voleibol, tenis y balonmano, así como pelotas rugosas, conos chinos, balones de fútbol, petancas de plástico, petos deportivos y porterías multiusos, con el objetivo de que estos recursos reviertan directamente en el alumnado y favorezcan la práctica de actividad física en el entorno escolar.

La entrega de estos premios supone, además, un reconocimiento al papel fundamental de los centros educativos y del profesorado en la transmisión de valores a través del deporte, así como a la participación activa de los y las escolares en propuestas creativas que conectan la actividad física con la formación integral de niños, niñas y jóvenes.

Noticias relacionadas

Compromiso

Con esta acción, tal como explicaba el titular de la FJyD, José Alberto Cacho, la Fundación Jóvenes y Deporte continúa reforzando su compromiso con la educación en valores, la igualdad de oportunidades y la adquisición de hábitos saludables desde edades tempranas. Desde la Fundación Jóvenes y Deporte se felicita a todos los centros premiados y participantes, animándoles a seguir impulsando iniciativas que conviertan el deporte en una herramienta de aprendizaje, inclusión, salud y convivencia.n