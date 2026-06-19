Achraf Hakimi, capitán de Marruecos, irá a juicio por una presunta violación en Francia

Achraf Hakimi, capitán de la selección de Marruecos, será juzgado en Francia por un presunto delito de violación a una joven en el año 2023. El lateral del PSG recibió en Boston, donde esta noche juega un partido del Mundial contra Escocia, la noticia de que el Tribunal de Apelación rechazaba su recurso, confirmando que tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.

El futbolista nacido en Madrid ha reaccionado con victimismo a la resolución desfavorable para sus intereses que he adoptado la Justicia francesa. "La justicia me ha mirado a los ojos y me ha dicho: 'Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso'", compartió en sus redes sociales durante la madrugada estadounidense.

La presunta violación de Achraf

Los hechos de los que se le acusan se remontan a abril de 2023, cuando tuvo un encuentro íntimo en su domicilio con una joven que entonces tenía 24 años. La chica sostiene que Achraf la besó y le introdujo los dedos en su vagina contra su voluntad, mientras que el jugador sostiene que hubo consentimiento mutuo y que no existió penetración vaginal.

El jugador del PSG había intercambiado mensajes en Instagram durante varias semanas con la presunta víctima antes de invitarla a su domicilio en Boulogne-Billancourt, la ciudad en la que reside junto al Estadio Parque de los Príncipes de París. La denunciante acudió a la cita, donde se produjo la presunta agresión sexual a la que la Justicia francesa da credibilidad.

Según su relato, Achraf la besó en la boca y en los pechos pese a que ella mostró su rechazo a que lo hiciera. El jugador habría persistido en su conducta, introduciendo los dedos en su vagina. La mujer le habría entonces golpeado con una patada y huido de la casa. De inmediato, contactó con una amiga para que fuera a buscarla, testimonio que ratificó la implicada, relatando en el juzgado que la presunta víctima se encontraba en estado de 'shock'.

Mbappé, testigo en el caso

La versión de Achraf es que los besos fueron consentidos y que no penetró vaginalmente a la chica con sus dedos. Para defender su versión, solicitó que testificara su amigo y entonces compañero de equipo en el PSG Kylian Mbappé. La ahora estrella del Real Madrid relató que el capitán de Marruecos le habló de que había tenido un encuentro consentido, en el este que había tocado "sus partes íntimas".

La jueza de instrucción entendió que esa última parte de la declaración de Mbappé apuntalaba la versión de la presunta víctima, dado que Achraf había ceñido el encuentro a un intercambio de besos y Kylian afirmaba que su compañero le había hablado de un encuentro de carácter sexual, y decidió enviarle a juicio el pasado mes de febrero.

Posteriormente, la defensa del futbolista presentó un testimonio matizado de Mbappé, apelando a "partes íntimas" de forma más genérica, tratando de eliminar la connotación sexual del testimonio. Achraf, con ese escrito, recurrió la resolución inicial, encontrando este viernes el rechazo del Tribunal de Apelación. La última bala del capitán de Marruecos para evitar el juicio es presentar un recurso ante el Supremo francés.

Achraf defiende su inocencia

No obstante, Hakimi ha manifestado en su cuenta de X que espera este juicio "desde el primer día". "Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar", ha añadido, considerándose "un blanco fácil" en una historia "que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad".

En el juicio, para el que no hay fecha, el futbolista se enfrentará a una pena de hasta 15 años de cárcel en el caso de que se considere probada la violación. "Con impaciencia espera su juicio para poder explicar esta acusación falsa que pesa sobre él. Tiene mucho que contar", aseguró este viernes su abogada, Fanny Colin, según informa Efe.

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En clave futbolística, Achraf no debería tener problemas para seguir disputando el Mundial. Canadá ha denegado el visado al futbolista ghanés Thomas Partey, también a la espera de juicio por violación, pero Marruecos no disputará ningún partido ni de fase de grupos ni de eliminatorias en Vancouver y Toronto, las dos sedes canadienses del torneo.

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