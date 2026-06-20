FÚTBOL INTERNACIONAL
Fernando Gago sufre un infarto durante una rueda de prensa
El actual entrenador de la Universidad de Chile tuvo que ser hospitalizado tras protagonizar un importante susto después de vencer a O'Higgins
Àlex Calaff
Susto importante el que ha protagonizado el entrenador argentino Fernando Gago. El preparador de Universidad de Chile, durante la rueda de prensa posterior al triunfo ante O'Higgins, realizó un evidente gesto de dolor mientras respondía a los periodistas y abandonó la sala después de beber agua. Más tarde se confirmó que había sufrido un infarto.
Según informan varios medios sudamericanos, el entrenador argentino, fue trasladado inmediatamente a un centro hospitalario, donde finalmente fue intervenido quirúrjicamente alrededor de las 3 de la madrugada del jueves al viernes. Desde el club transmitieron tranquilidad a través de un comunicado oficial, asegurando que Gago “se encuentra en buenas condiciones”.
“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy. Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, publicó Universidad de Chile en su cuenta de X.
Gago inició su carrera como entrenador en Aldosivi en 2021 y posteriormente pasó por Racing Club, donde consolidó buena parte de su perfil como técnico. Más tarde dirigió a Chivas de Guadalajara, Boca Juniors y Necaxa, antes de asumir el mando de Universidad de Chile en 2026, en la que supone su primera experiencia en el fútbol chileno.
- Una riña en la piscina de La Granadilla en Badajoz acaba con una paliza a un hombre
- El ganador del cupón de los 17 millones de euros en Badajoz que denunció extorsión: 'Me entregué a la policía con un arma para que el juez me escuchara
- Muere un hombre en Badajoz tras precipitarse de un edificio en Valdepasillas
- Una policía nacional de Badajoz demanda a los mandos de la jefatura por presunto acoso laboral
- Detenidas tres personas en Badajoz por introducir armas coincidiendo con los últimos episodios violentos
- Un panal de abejas obliga a varios vecinos de Badajoz a mantener las ventanas cerradas
- Un conductor ebrio choca contra un coche en doble fila y provoca la caída de un menor en Badajoz
- Daniel Correa culmina en Talavera la Real como número uno y sueña con el Ala 11: 'Me gustaría terminar con el Eurofighter