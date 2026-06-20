Países Bajos se reivindica con una goleada que deprime a Suecia

Países Bajos se sacudió las malas pulgas del frustrante estreno con una goleada sobre Suecia (5-1). Ronald Koeman, criticado por decisiones de corte excesivamente defensivas ante Japón, se resarció con un triunfo con abundancia de goles que garantiza el pase de su equipo a la ronda de eliminatorias.

El cambio de delantero aplicado por Koeman alteró la fortuna de Países Bajos. Precisión quirúrgica. Brian Brobbey, un '9' fornido que juega en el Sunderland, se marcó un doblete que encarriló la victoria. Dos goles idénticos, poniendo la punta del pie a pases laterales al centro del área pequeña, uno de Gakpo y otro de Dumfries, el lateral que Florentino Pérez le ha fichado a Mourinho. Dos goles de delantero atento y bien posicionado antes del minuto 17. El mismo Gakpo anotó dos más. El quinto se lo apuntó Summerville, el sacrificado en el once inicial.

Suecia defraudó las expectativas. Después de apalizar a Túnez, se esperaba más. Cedió por completo el balón a la selección naranja, como si se sintiera inferior. Condujo tranquilo por el partido Frenkie de Jong, pautando el juego, controlando cualquier voluntad de contragolpe de los suecos. Él y toda la retaguardia vivió en paz. Y disparó con eficacia de pistolero: 10 remates, 7 a puerta, 5 goles.

El técnico de Países Bajos Ronald Koeman durante el partido Países Bajos - Suecia del Mundial 2026 disputado este sábado en Houston. / CARLOS RAMIREZ / EFE

El partido le hizo bajada a Países Bajos desde el principi. Hasta que llegó la pausa de hidratación. Nadie necesitaba refrescarse en el estadio de Houston, acondicionado como estaba. Pero así es el nuevo fútbol de la FIFA. La grada, mayoritariamente neerlandesa, pitó la interrupción ante la presencia de Gianni Infantino en el palco.

Cortó la buena dinámica del equipo de Koeman. En la reanudación, Suecia se metió en el partido. Y empezó a activar a su delantera de lujo, a Alexander Isak y sobre todo a Viktor Gyokeres, que incomodó al cancerbero Verbruggen, que estuvo muy fino toda la tarde, sobre todo en ese tramo. Cuatro veces debió intervenir con reflejos hasta el medio tiempo. A Suecia se le anuló incluso por fuera de juego un gol tras el lanzamiento de una falta.

A contemporizar

La nueva interrupción benefició esta vez a Países Bajos. Nada más comenzar la segunda parte marcó Gakpo el tercer tanto. Minutos después, el mismo Gakpo se ensañó con un contragolpe veloz. Cuatro. La selección de Koeman pudo completar el partido a verlas venir. Quizá demasiado. Anthony Elanga, del Newcastle, se aprovechó de cierta pasividad de De Jong, que jugó algo tocado, y sobre todo de Van Dijk para recortar diferencias.

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Hubo enfado en el banquillo neerlandés. Movió piezas el extécnico del Barça. No se le fuera a descarriar de nuevo el tren, como ante Japón, que le empató a balón parado. No sufrió esta vez más contratiempos. Verbruggen desbarató cualquier intento de picadura de los suecos. Victoria para reivindicarse y clima de sosiego en el campo base de los neerlandeses. Ya solo le queda la accesible Túnez para rematar el primer puesto.

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