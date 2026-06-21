De la Fuente: "Es bueno dejar a Lamine con más ganas"

Luis de la Fuente celebró el paso adelante de la selección española para lograr su primera victoria en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y dar un paso importante hacia los dieciseisavos de final. El técnico riojano calificó como "excepcional" el primer tiempo de La Roja contra Arabia Saudí y destacó la "verticalidad, intensidad y profundidad" de sus futbolistas, especialmente de un Lamine Yamal que, a pesar de que fue sustituido en el descanso, "ya está preparado para jugar partidos completos" y "es bueno que se haya quedado con más ganas".

"¿La intensidad? Es en lo que más habíamos insistido. Habíamos analizado el partido contra Cabo Verde con los jugadores y todos coincidíamos en que necesitábamos más verticalidad, intensidad y profundidad. Hoy hemos agobiado al rival desde el primer minuto, con centros, remates y muchas ocasiones de gol. Estamos muy contentos, pero ahora también decimos que hay que seguir creciendo y mejorando", declaró el seleccionar en el día de su 65 aniversario. "Siempre está bien celebrar el cumpleaños en compañía de esta familia", dijo al respecto.

“Todos los partidos son diferentes. La propuesta quiere ser siempre similar, pero depende de los rivales. Hoy hemos hecho un primer tiempo excepcional. Estoy muy contento por recuperar sensaciones y por la entrega de los jugadores. Nos permite dar continuidad al trabajo y al crecimiento antes de afrontar los partidos importantes que tenemos por delante. El próximo partido [contra Uruguay] será muy duro”, añadió.

Preguntado por los dos nombres propios del encuentro, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, De la Fuente se deshizo en elogios hacia ambos y aprovechó la ocasión para destacar a otros futbolistas como "Rodri" o "los centrales": “Son dos excepcionales jugadores. Igual que Rodri, los dos centrales... Lamine está en perfectas condiciones para jugar partidos completos. La presencia que tiene en el terreno de juego es excepcional. Mikel ha tenido algún ‘problemilla’ esta semana, no lo podemos contar todo, pero siempre tiene un comportamiento excepcional”.

“¿El cambio de Lamine al descanso? Él ya sabía que era una posibilidad en función de cómo fueran las cosas. Hoy ha dado un paso importante para lo que vendrá. Es bueno dejar a Lamine con más ganas y él lo entiende perfectamente”, agregó sobre la estrella del FC Barcelona.

"Queríamos reivindicarnos"

Sobre el estado anímico del vestuario, De la Fuente reconoció que los futbolistas y el cuerpo técnico "queríamos reivindicarnos y dar continuidad a las buenas sensaciones". "Estaban picados, sí. Es normal. A nadie le gusta que duden de su profesionalidad y trabajo. No es diferente a nada que no hayamos hecho en el pasado", explicó.

“Nadie es insensible a la crítica. Este equipo lo puede hacer mucho mejor, pero los comentarios que hubo han activado a los jugadores. La intensidad, el ritmo... El balón ha corrido muchísimo. La fase ofensiva ha sido muy interesante. Es nuestra seña de identidad. El equipo lo tiene interiorizado”, sentenció.