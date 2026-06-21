Hakim Danish le da a Malasia una nueva victoria en Moto3, a pesar de una sanción

El piloto Hakim Danish (KTM) le ha dado a Malasia su tercera victoria en la categoría de Moto3 al vencer el Gran Premio de la República Checa de Moto3, en el circuito de Brno, a pesar de tener que cumplir con la sanción de ceder doce posiciones en la formación de salida.

Antes que Danish, que supo aprovechar la pelea y el toque entre los españoles Brian Uriarte (KTM) y Máximo Quiles (KTM), que acabaron por detrás de él, su compatriota Khairul Idham Pawi logró las dos primeras victorias para Malasia en la categoría, en 2016, en los Grandes Premios de Argentina y Alemania.

Y eso que el malasio fue la primera noticia de Moto3, al ser sancionado con la pérdida de doce posiciones en la formación de salida por rodar demasiado lento en la segunda clasificación.

Danish pasó de la segunda plaza a la decimocuarta, con lo que los españoles Máximo Quiles (KTM) y Álvaro Carpe (KTM) se vieron beneficiados; el primero al pasar al centro de la primera línea de salida, y el segundo al desplazarse de la segunda a la primera línea de la formación de salida.

El piloto malasio no fue el único penalizado con esa sanción por rodar demasiado lento, pues el indonesio Veda Pratama (Honda), el finlandés Rico Salmela (KTM) y el italiano Guido Pini (Honda), también tuvieron que ceder doce posiciones a sus rivales.

Al apagarse el semáforo, desde la primera fila íntegramente formada por pilotos españoles, fue el líder del Mundial, Máximo Quiles, quien llegó en primera posición, por delante de Álvaro Carpe, que vio como por el interior el autor de la 'pole position', David Almansa, lo superaba para ponerse tras el 'rebufo' de la moto de Quiles.

En las primeras curvas de la carrera checa el quinteto de cabeza fue íntegramente español, con Quiles, Almansa, Carpe, Brian Uriarte (KTM) y Adrián Fernández (Honda), si bien antes de concluir la primera vuelta se produjeron numerosos cambios en el liderato de la misma.

Máximo Quiles recuperó el liderato de la carrera en la segunda vuelta, con un grupo de seis pilotos que había logrado algunos metros de ventaja sobre el resto del pelotón principal y formado por el propio Quiles, David Almansa, Álvaro Carpe, Brian Uriarte, Hakim Danish tras una espectacular y rápida remontada, y el irlandés Casey O'Gorman (Honda).

En esa misma vuelta, en la curva cuatro, la carrera perdió al español Joel Esteban (KTM), que intentaba remontar desde la decimocuarta posición que ocupó en el primer giro.

Desde atrás, el indonesio Veda Pratama (Honda), que salía vigésimo por la penalización que tuvo que cumplir, ya estaba por delante del grupo perseguidor del sexteto de cabeza y prácticamente 'enganchándose' al rebufo de la moto de O'Gorman.

Ya en el quinto giro Pratama estaba con O'Gorman, si bien por delante habían conseguido unos metros de ventaja Quiles, Almansa, Uriarte y Carpe.

David Almansa se puso líder en el sexto giro para intentar cambiar el ritmo de la carrera, mientras que por detrás Veda Pratama ya era cuarto tras dar buena cuenta de Casey O'Gorman, que se fue por los suelos poco después, Hakim Danish y Álvaro Carpe, que no se rindió y volvió a superar al indonesio.

Almansa intentó romper el grupo de cabeza, pero Máximo Quiles se apercibió de esa circunstancia y se pegó literalmente a él para evitar que se marchase en solitario, como también Brian Uriarte, que una vuelta más tarde se puso líder, con Quiles segundo.

La carrera entró en una fase de 'toma y daca' entre los seis pilotos de cabeza de carrera, lo que podía ralentizar en cierta medida al grupo, que por entonces, en el ecuador de la prueba, contaba con más de 3,5 segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

Pero el ritmo del sexteto principal no hizo sino aumentar las diferencias respecto a sus perseguidores, primero con Uriarte como líder u después con Almansa, a partir de la novena vuelta.

No hubo concesiones entre los seis primeros de la prueba de Moto3, cada uno de ellos buscando su oportunidad para sorprender al oponente, salvo en el caso de Veda Pratama, que parecía tener algo más de problemas para mantener el ritmo de sus rivales, y ya con el pelotón principal a más de cuatro segundos.

El más mínimo error suponía un cambio en el orden de la carrera pero, a pesar de los numerosos 'toques' entre las motos y los constantes adelantamientos y los intentos de fuga, el grupo llegó unido hasta la última vuelta, sin surtir efecto la 'insistencia' de Quiles por escaparse.

A cuatro vueltas del final nada había cambiado. El sexteto rodaba compacto, con Máximo Quiles marcando el ritmo y aguantando la presión de sus rivales.

Y, así se llegó a la última vuelta, con Máximo Quiles como líder, pero superado en la recta de meta por Brian Uriarte y Hakim Danish, un trío que había logrado unos metros de ventaja sobre otro trío, formado por David Almansa, Álvaro Carpe y Veda Pratama.

Quiles recuperó una posición al superar a Danish, pero se tocó con Uriarte y el malasio aprovechó su oportunidad para ponerse líder y lograr unos metros de ventaja que le valieron su primera victoria en el campeonato del mundo de motociclismo.

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Tras Danish en la línea de meta, acabaron en el podio los españoles Brian Uriarte y Máximo Quiles, con David Almansa en la cuarta plaza, por delante del resto de integrantes de ese sexteto protagonista, Veda Pratama y Álvaro Carpe.