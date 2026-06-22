Bubista se acuerda del Badajoz tras empatar ante Uruguay

El Badajoz también se ha colado en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La entidad pacense, inmersa de lleno en las celebraciones por el ascenso a Segunda Federación obtenido el pasado sábado, recibió unas bonitas palabras por parte de Bubista, actual seleccionador de Cabo Verde y antiguo jugador blanquinegro.

Tras obtener un meritorio e histórico empate ante Uruguay en el segundo partido mundialista de la historia de los Tiburones Azules, Bubista atendió a los medios en la protocolaria rueda de prensa postpartido.

En la sala de prensa se encontraba Alexis Martín Tamayo, conocido por todos como MisterChip. El periodista pacense preguntó primero a Bubista cómo valoraba ser la primera selección en conseguir no perder en un debut mundialista ante dos campeonas del mundo. Posteriormente, MisterChip pidió al técnico caboverdiano unas palabras sobre el Badajoz aprovechando su etapa como blanquinegro en la temporada 1995/96 y el ascenso obtenido en las últimas horas.

«Badajoz fue parte de mi vida deportiva. Tengo que mandar un abrazo al equipo y a todas las personas de Badajoz que me trataron lindamente cuando estuve allí», expresó el preparador africano.

Sobre la primera parte de la pregunta, Bubista explicó que, una de las cosas que más le satisfacen es haber logrado competir ante dos campeonas del mundo. «Hemos demostrado que el hecho de ser pequeños no impide luchar», manifestó.

Pasado blanquinegro

Bubista formó parte del Badajoz durante la temporada 1995/96 en Segunda División. El que fuera central llegó a la capital pacense para reforzar la zaga y disputó dos partidos como blanquinegro, sumando la victoria en ambos.

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Tras colgar las botas, se unió a la Federación Caboverdiana de Fútbol donde fue nombrado seleccionador en el año 2020. Desde su llegada, la selección africana ha experimentado su mayor crecimiento, desempeñando dignos papeles en Copas de África y obteniendo la clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, donde por el momento no conoce la derrota tras haber jugado ante España y Uruguay.